Ferine, opera prima di Andrea Corsini, nelle sale italiane dal 5 novembre con Adler Entertainment, è un horror che racconta la bestia addormentata dentro ciascuno di noi e il giorno in cui decide di svegliarsi. Un film che sembra nascere da una poesia: «Tyger Tyger, burning bright, / In the forests of the night». Correva l'anno 1794 quando William Blake dava alle stampe The Tyger, la belva dalla terribile simmetria che nei Songs of Innocence and of Experience fa da contraltare all'Agnello mite e fanciullo dell'innocenza. Da allora la domanda che il poeta visionario rivolge alla fiera («Did he who made the Lamb make thee?», chi creò l'Agnello creò anche te?) non ha mai smesso di ruggire. E in Ferine torna a farlo, con fauci e artigli. Corsini mescola ragione e sentimento, corpo e anima, carne e spirito, in un racconto dove il divino e il primordiale non si escludono affatto: si sbranano a vicenda e, alla fine, si somigliano come due gocce di sangue.

D'altronde Corsini dichiara subito le sue intenzioni, aprendo il film con Arthur Schopenhauer, il filosofo che a ogni essere umano preferiva la compagnia dei suoi barboncini (li chiamava Atma, anima del mondo, e tanto basta a capire l'antifona). Dai Parerga e paralipomena arriva la frase che fa da epigrafe e da sentenza: «L'uomo è, in fondo, una fiera, una bestia selvaggia e feroce. Noi la conosciamo soltanto nello stato di addomesticamento che si chiama civiltà: perciò ci spaventano le rare esplosioni della sua vera natura». Seguono centocinque minuti che frollano le convenzioni del genere, sparigliano le carte e mescolano gli ingredienti con la spavalderia di un bartender che non ha alcuna paura di osare.