Dal 10 novembre su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW arriva Babylon Berlin 5, la stagione finale della serie di Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten. Otto episodi, due a settimana, ambientati fra la nomina di Hitler a cancelliere, il 30 gennaio 1933, e l'incendio del Reichstag, la notte del 27 febbraio. Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) indaga su una catena di omicidi di reduci legati a un fascicolo sul passato di Hitler soldato, mentre Gereon Rath svanisce nel nulla. E ora il ballo sta per finire

Märzgefallene. In tedesco la parola ha avuto due vite, e la seconda suona come uno sberleffo alla prima. Nel 1848 indicava i caduti delle barricate di marzo, i berlinesi morti per una costituzione liberale; ottantacinque anni dopo finì per bollare gli opportunisti che nella primavera del 1933, a presa del potere avvenuta, si precipitarono a prendere la tessera del partito nazista. Volker Kutscher l'ha scelta come titolo del quinto romanzo della sua saga (in Italia Berlino brucia, Feltrinelli), e da quel libro prende le mosse Babylon Berlin 5, la stagione finale della serie Sky Exclusive che debutta il 10 novembre su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Otto puntate per chiudere un racconto cominciato nel 2017 tra i fumi del Moka Efti e destinato a spegnersi nel momento esatto in cui la Repubblica di Weimar smette di respirare.

Babylon Berlin 5, serie Sky Exclusive, debutta martedì 10 novembre su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. La stagione finale è composta da otto episodi, proposti al ritmo di due a settimana, e arriva a quattro anni dalla precedente. Chi volesse un assaggio può ripartire dal trailer, che abbiamo raccontato inquadratura per inquadratura nel nostro articolo dedicato: un conto alla rovescia di due minuti scarsi, dall'altoparlante che annuncia la nomina di Hitler fino al diamante al neon con la scritta La stagione finale.

Chi mastica un po' di storia penserà forse a Edmund Forster, lo psichiatra che, secondo una tesi molto discussa, nell'autunno del 1918 avrebbe avuto in cura nell'ospedale militare di Pasewalk un caporale austriaco colpito da una cecità ritenuta di origine isterica. Di quell'incontro, però, non esistono riscontri documentari conclusivi, e la cartella clinica di Hitler risultava perduta già alla fine degli anni Venti. Forster morì suicida nel settembre del 1933. Sulla leggenda Ernst Weiss costruì il romanzo Der Augenzeuge (Il testimone oculare), terminato nell'esilio parigino nel 1939 e pubblicato soltanto nel 1963. Sicché il giallo di Babylon Berlin 5 gioca, sul terreno della finzione, con una delle zone d'ombra più dibattute del Novecento: il sospetto che il futuro Führer avesse qualcosa da nascondere.

Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) indaga su una serie di omicidi che colpiscono ex soldati di prima linea, con collegamenti e moventi che risalgono al 1918. Nello studio dello psichiatra dottor Forster viene trovato il corpo di una giovane donna e, intanto, è scomparso un fascicolo che getta una nuova luce sul periodo trascorso da Hitler come soldato durante la Prima guerra mondiale. Materiale politicamente incendiario, tant'è che chi lo cerca sembra disposto a tutto, persino a uccidere. Poi, all'improvviso, Gereon Rath (Volker Bruch) scompare senza lasciare traccia, e Charlotte non sa se lo rivedrà mai.

Il sipario si alza sul giorno in cui il presidente Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere del Reich. Comincia il capitolo più buio della storia tedesca, e la serie lo racconta con la precisione di un orologio a scoppio, nelle settimane fra la nomina di Hitler a cancelliere e l'incendio del Reichstag, nella notte del 27 febbraio 1933: il rogo che il nuovo regime avrebbe usato come pretesto per la caccia agli oppositori.

Charlotte e Gereon, eroi loro malgrado

«Sventurata la terra che ha bisogno di eroi», risponde il Galileo di Bertolt Brecht all'allievo Andrea, che invece compiange la terra che non ne ha. Ecco, la Germania del 1933 è esattamente quella terra, e Charlotte e Gereon sono due eroi riluttanti, feriti, spesso sbagliati. Lei, la ragazza dei quartieri poveri che lotta per strappare la propria famiglia alla miseria e per conquistarsi un posto in un dipartimento di polizia dominato dagli uomini; lui, il commissario dall'anima piagata dalla guerra, che nelle stagioni precedenti si è lasciato invischiare in più di una cospirazione. Nel trailer è proprio Charlotte a gridargli che non possono uccidere un politico, e la risposta di Gereon è un secco «Sì».

Il dilemma ricorda quello della giovane studentessa di Lussuria – Seduzione e tradimento di Ang Lee, Leone d'oro a Venezia nel 2007: nella Shanghai occupata del 1942, un gruppo di ragazzi decide che l'unico modo per fermare la Storia è assassinare un collaborazionista, e scopre che il prezzo da pagare è la propria anima. Anche a Berlino, nel 1933, la domanda è la stessa: fino a che punto si può combattere il male senza diventarne complici?

«Gereon rimane sempre fedele a sé stesso», ha spiegato Volker Bruch nel dossier stampa ARD, sottolineando come il suo personaggio non scappi mai davanti alla dolorosa verità. Parimenti, Liv Lisa Fries ha annunciato che i balli di Charlotte non saranno più leggeri come negli anni Venti («i tempi sono più duri»), e ha definito le riprese alla Volksbühne, dove si sono riuniti tanti personaggi della serie in un'unica scena, «un vero gran finale».