LA CARRIERA

Nato il 28 dicembre 1937 a Hammond, in Indiana, Del Casher si era laureato in Comunicazione all’Università di Pittsburgh. Aveva poi iniziato la sua carriera esibendosi con artisti come Gene Autry, Lawrence Welk e i Three Suns, sperimentando nuove tecnologie nel tentativo di rendere unico il suo stile di chitarra elettrica. Nei primi anni Sessanta, mentre suonava con la Vox Ampliphonic Orchestra, creata dalla Thomas Organ Company per pubblicizzare gli amplificatori Vox, Casher si era chiesto se fosse possibile ottenere un suono di chitarra simile a quello di una tromba e di un trombone, con la possibilità di attenuare lo strumento durante l’esecuzione. Brad Plunkett della Thomas Organ aveva prodotto l’effetto wah wah sotto forma di manopola, ma Casher aveva poi trasformato il dispositivo in un pedale inizialmente soprannominato “Cry Baby”. Il chitarrista aveva anche registrato per i negozi di strumenti musicali sia un 45 giri per illustrare il funzionamento dello strumento, sia un singolo di accompagnamento. Commercializzato nel 1967, il pedale wah wah non aveva però ottenuto un immediato successo presso i consumatori. Tuttavia, Frank Zappa, che aveva utilizzato il dispositivo nel 1966, quando Casher aveva suonato con il gruppo The Mothers of Invention, ne aveva regalato un esemplare a Jimi Hendrix. Il chitarrista aveva usato il pedale nell’album Electric Ladyland (1968), in particolare nei brani Voodoo Child, Burning of the Midnight Lamp e All Along the Watchower. Anche Eric Clapton aveva utilizzato il nuovo ritrovato in canzoni dei Cream come Tales of Brave Ulysses. L’invenzione aveva conquistato anche altri chitarristi rock dell’epoca come Jimmy Pagei, Tony Iommi e David Gilmour. Nel 1971 la canzone Theme From Shaft di Isaac Hayes, che aveva raggiunto il primo posto in classifica e aveva vinto il Premio Oscar per la Miglior canzone originale, aveva potuto contare proprio sul pedale wah wah. Chamber aveva anche contribuito alla creazione dell’Ecco-Fonic e della Fender Electronic Echo Chamber. Aveva inoltre collaborato con artisti come Elvis Presley. Era infatti apparso nel film Il cantante del luna park (1964) con protagonista Il Re del Rock and Roll. Aveva inoltre composto colonne sonore per il cinema. “Mi gratifica il fatto di esserci stato fin dagli inizi”, aveva dichiarato il chitarrista in un’intervista al quotidiano New York Times. “Vorrei solo che, di tanto in tanto, i chitarristi pensassero a me. L'unica cosa che chiedo è: ricordatevi di me”.