Macklemore accusa arene di aver rifiutato il suo tour per la Palestina

Dopo il successo delle date in Europa alla fine di ottobre 2026 del suo Free Palestine Tour, il rapper statunitense Macklemore ha accusato in un post Instagram il Madison Square Garden di New York e altre otto arene degli Stati Uniti (rispettivamente il Prudential Center del New Jersey, il Barclays Center di Brooklyn, l’UBS Arena di Long Island, l’Intuit Dome, il Kia Forum e la Crypto.com Arena di Los Angeles, il Chase Center di San Francisco e la Climate Pledge Arena di Seattle) di aver rifiutato di ospitare i suoi concerti benefici a favore della Palestina . “Fin dall'inizio, il nostro piano era quello di portare questo tour a casa negli Stati Uniti. Ma dopo settimane di contatti, nove fra le principali arene americane ci hanno detto di no”, ha scritto Macklemore, che nel settembre 2026 aveva denunciato di essere stato estromesso dal Loop Tour di Ed Sheeran a causa delle sue posizioni filo-palestinesi. “A metà settembre avevamo ricevuto le disponibilità di date di queste arene fino a fine anno. Ma una volta che hanno scoperto che si trattava dei miei concerti benefici per la Palestina, queste date improvvisamente non andavano più bene. Le porte si sono chiuse. Le conversazioni sono state tutte diverse, ma il risultato è stato lo stesso. Gli spettacoli non si potevano tenere in questi luoghi”.

MACKLEMORE: "OGGI TOCCA ALLA PALESTINA. E DOMANI?"

“In oltre 20 anni di tour, non mi era mai accaduto nulla del genere”, ha proseguito Macklemore. “Questo non è un incidente isolato. Per decenni attivisti, poeti, scrittori, musicisti e intrattenitori che si sono schierati in solidarietà della popolazione palestinese hanno subito conseguenze. Molti hanno pagato un prezzo molto più alto di me. Guardando indietro agli ultimi tre anni, l’unico rimpianto che ho è di non aver parlato pubblicamente quando i sionisti mi davano dei calcetti sotto il tavolo. All’epoca, non credevo che valesse la pena raccontare quel che accadeva a me, togliendo attenzione dal genocidio in Palestina. Ma l'intimidazione, la manipolazione e la soppressione che ho vissuto sono parte di come quelli al potere tengono noi intrattenitori in silenzio. È la tattica principale per tenerci in riga. Taci ed evita, o sarai punito”. Ha inoltre precisato: “Sono tre anni avanti dal fregarmene dal mantenere i rapporti, di lavoro o personali, con chiunque non stia tifando per una Palestina Libera. Preferisco perdere ogni opportunità in questa industria che passare un altro giorno a proteggere persone che tengono più ai loro affari con Israele che alle vite dei Palestinesi. Viviamo in un Paese che si fregia della sua libertà di parola. Eppure, siamo arrivati al punto in cui una manciata di miliardari può decidere quali cause siano accettabili, quali voci siano benvenute e quali vite umane valga la pena difendere. Oggi tocca alla Palestina. E domani?”. Ha infine ribadito la prosecuzione del tour: “Costruiremo i nostri palchi. Potranno essere proprietari delle arene, ma non sono proprietari della gente che le riempie. E non lo saranno mai. PALESTINA LIBERA”.