A inizio ottobre l’artista ha lanciato il nuovo singolo Parafulmini, accompagnato del videoclip diretto da Simone Bozzelli. Ora, Giorgia ha regalato tre nuovi inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Oggi, venerdì 16 ottobre, Giorgia ha pubblicato G+1, nuova versione del suo ultimo album arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Oltre a Parafulmini, il disco contiene altri tre inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così.

giorgia, è uscito l'album g+1 L’artista (FOTO) ha voluto festeggiare il successo straordinario del suo ultimo progetto discografico con la nuova versione G+1. La cantante ha raccontato sul profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. A inizio ottobre l’artista ha lanciato il singolo Parafulmini, accompagnato del videoclip diretto da Simone Bozzelli. Ora, Giorgia ha regalato tre nuovi inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così. G+1 conterrà anche alcuni dei successi più recenti dell’artista, tra i quali il brano La cura per me, certificato doppio disco di platino e arrivato a oltre 75.000.000 di streaming su Spotify. Questa la tracklist completa di G+1: Siamo l’eccezione Mare mosso Parafulmini Fatti così La cura per me Golpe Tra le lune e le dune Carillon Corpi celesti Paradossale Rifare tutto Sabbie mobili L’unica Odio corrisposto Niente di male La cura per me con Blanco Paradossale - Live Sabbie mobili - Live Carillon - Live Come saprei - Live Approfondimento Giorgia, è uscito il videoclip del singolo Parafulmini

Negli ultimi due anni Giorgia ha girato l’Italia con oltre 40 concerti per un totale di 290.000 biglietti. L’artista ha riflettuto sull’ultimo tour estivo in un post sull’account social: “È stato un giro così intenso, che mi ha riportato fino alla radice della musica dove tutto è cominciato, abbiamo cantato, ballato, sudato! Riso insieme e ogni tanto anche qualche lacrima, ma di quelle belle, insomma quello che la musica può fare: ricordare all'anima che c'è e lotta con noi”. Tra i singoli più amati di Giorgia ricordiamo Come saprei, Strano il mio destino, Girasole, Di sole e d’azzurro, Vivi davvero, Gocce di memoria e Il mio giorno migliore. Approfondimento Giorgia, è uscito il nuovo singolo Parafulmini: testo e significato