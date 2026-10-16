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Giorgia, è uscito l'album G+1

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

A inizio ottobre l’artista ha lanciato il nuovo singolo Parafulmini, accompagnato del videoclip diretto da Simone Bozzelli. Ora, Giorgia ha regalato tre nuovi inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così

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Oggi, venerdì 16 ottobre, Giorgia ha pubblicato G+1, nuova versione del suo ultimo album arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. Oltre a Parafulmini, il disco contiene altri tre inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così.

giorgia, è uscito l'album g+1

 

L’artista (FOTO) ha voluto festeggiare il successo straordinario del suo ultimo progetto discografico con la nuova versione G+1. La cantante ha raccontato sul profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. A inizio ottobre l’artista ha lanciato il singolo Parafulmini, accompagnato del videoclip diretto da Simone Bozzelli. Ora, Giorgia ha regalato tre nuovi inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così. G+1 conterrà anche alcuni dei successi più recenti dell’artista, tra i quali il brano La cura per me, certificato doppio disco di platino e arrivato a oltre 75.000.000 di streaming su Spotify. Questa la tracklist completa di G+1:

  1. Siamo l’eccezione
  2. Mare mosso
  3. Parafulmini
  4. Fatti così
  5. La cura per me
  6. Golpe
  7. Tra le lune e le dune
  8. Carillon
  9. Corpi celesti
  10. Paradossale
  11. Rifare tutto
  12. Sabbie mobili
  13. L’unica
  14. Odio corrisposto
  15. Niente di male
  16. La cura per me con Blanco
  17. Paradossale - Live
  18. Sabbie mobili - Live
  19. Carillon - Live
  20. Come saprei - Live

Approfondimento

Giorgia, è uscito il videoclip del singolo Parafulmini

Negli ultimi due anni Giorgia ha girato l’Italia con oltre 40 concerti per un totale di 290.000 biglietti. L’artista ha riflettuto sull’ultimo tour estivo in un post sull’account social: “È stato un giro così intenso, che mi ha riportato fino alla radice della musica dove tutto è cominciato, abbiamo cantato, ballato, sudato! Riso insieme e ogni tanto anche qualche lacrima, ma di quelle belle, insomma quello che la musica può fare: ricordare all'anima che c'è e lotta con noi”. Tra i singoli più amati di Giorgia ricordiamo Come saprei, Strano il mio destino, Girasole, Di sole e d’azzurro, Vivi davvero, Gocce di memoria e Il mio giorno migliore.

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Giorgia, è uscito il nuovo singolo Parafulmini: testo e significato
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©IPA/Fotogramma

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