Giorgia, è uscito il videoclip del singolo Parafulmini

Nel corso degli anni Giorgia ha incantato il pubblico con album entrati nella storia della musica, ricordiamo Mangio troppa cioccolata, Ladra di vento, Dietro le apparenze e Senza paura Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A pochi giorni dalla fine della tournée, Giorgia ha pubblicato il videoclip del brano Parafulmini contenuto nel progetto G+1, nuova versione dell’album uscito nel novembre dello scorso anno. L’artista ha parlato del disco su Instagram: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”.

giorgia, è uscito il videoclip di parafulmini Venerdì 16 ottobre Giorgia pubblicherà G+1 per celebrare il primo compleanno dell’acclamato album arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. Nel frattempo, la cantante ha pubblicato il videoclip del nuovo brano Parafulmini, già arrivato a oltre 200.000 streaming su Spotify. Sabato 3 ottobre Giorgia ha chiuso la tournée con un grande show sul palco dell’Unipol Dome di Milano. Dopo lo spettacolo, la cantante (FOTO) ha raccontato sull'account social: “La nostra last call a Milano, ed è stata proprio l'ultima, indimenticabile, tornare e restare come l'amore vostro che conservo con me. Grazie a voi, alla mia incredibile band, a tutti coloro che hanno lavorato con me e a Emma, Irama e Annalisa per essermi stati accanto con talento e con amore”. Approfondimento Giorgia, è uscito il nuovo singolo Parafulmini: testo e significato

Nel corso degli anni Giorgia ha incantato il pubblico con album entrati nella storia della musica, ricordiamo Mangio troppa cioccolata, Ladra di vento, Dietro le apparenze e Senza paura. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Come saprei, Strano il mio destino, Girasole, Di sole e d’azzurro, Gocce di memoria, Il mio giorno migliore e Oronero. Questo il testo del nuovo brano Parafulmini: No, non lasciarmi Sai che non ti ho odiato mai Puoi perdonarmi? Vai, andiamo avanti Per non guardarci indietro mai Come fantasmi Tu sei, tu sei, tu sei Un cielo sempre blu E se piove, piove, piove Crolla tutto giù Quante volte siamo in preda al panico Come parafulmini sui tetti sempre in bilico Disperatamente Io ti abbraccio e non cado nel vuoto Spezzo il fiato per restare lucida L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido Fottutamente E se piove questa notte mi bagnerò con te Tra i finestrini appannati Mi fai sentire al sicuro Ma quando mi guardi mi spari Ma non ho paura del buio Attraversiamo a piedi un'altra notte E ci beviamo il cuore dentro il cocktail Tu sei, tu sei, tu sei Un mare sempre blu Che cade, cade dagli occhi Io mi ci specchio su Quante volte siamo in preda al panico Come parafulmini sui tetti sempre in bilico Disperatamente Io ti abbraccio e non cado nel vuoto Spezzo il fiato per restare lucida L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido Fottutamente E se piove questa notte mi bagnerò con te Con te Con te Con te E se piove questa notte mi bagnerò con te Approfondimento X Factor 2026, Giorgia sulla nuova stagione. VIDEO