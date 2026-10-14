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Giorgia, è uscito il videoclip del singolo Parafulmini

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel corso degli anni Giorgia ha incantato il pubblico con album entrati nella storia della musica, ricordiamo Mangio troppa cioccolata, Ladra di vento, Dietro le apparenze e Senza paura

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A pochi giorni dalla fine della tournée, Giorgia ha pubblicato il videoclip del brano Parafulmini contenuto nel progetto G+1, nuova versione dell’album uscito nel novembre dello scorso anno. L’artista ha parlato del disco su Instagram: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”.

giorgia, è uscito il videoclip di parafulmini

Venerdì 16 ottobre Giorgia pubblicherà G+1 per celebrare il primo compleanno dell’acclamato album arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower: “Per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso”. Nel frattempo, la cantante ha pubblicato il videoclip del nuovo brano Parafulmini, già arrivato a oltre 200.000 streaming su Spotify.

 

Sabato 3 ottobre Giorgia ha chiuso la tournée con un grande show sul palco dell’Unipol Dome di Milano. Dopo lo spettacolo, la cantante (FOTO) ha raccontato sull'account social: “La nostra last call a Milano, ed è stata proprio l'ultima, indimenticabile, tornare e restare come l'amore vostro che conservo con me. Grazie a voi, alla mia incredibile band, a tutti coloro che hanno lavorato con me e a Emma, Irama e Annalisa per essermi stati accanto con talento e con amore”.

Approfondimento

Giorgia, è uscito il nuovo singolo Parafulmini: testo e significato

Nel corso degli anni Giorgia ha incantato il pubblico con album entrati nella storia della musica, ricordiamo Mangio troppa cioccolata, Ladra di vento, Dietro le apparenze e Senza paura. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Come saprei, Strano il mio destino, Girasole, Di sole e d’azzurro, Gocce di memoria, Il mio giorno migliore e Oronero. Questo il testo del nuovo brano Parafulmini:

 

No, non lasciarmi

Sai che non ti ho odiato mai

Puoi perdonarmi?

Vai, andiamo avanti

Per non guardarci indietro mai

Come fantasmi

Tu sei, tu sei, tu sei

Un cielo sempre blu

E se piove, piove, piove

Crolla tutto giù

Quante volte siamo in preda al panico

Come parafulmini sui tetti sempre in bilico

Disperatamente

Io ti abbraccio e non cado nel vuoto

Spezzo il fiato per restare lucida

L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido

Fottutamente

E se piove questa notte mi bagnerò con te

Tra i finestrini appannati

Mi fai sentire al sicuro

Ma quando mi guardi mi spari

Ma non ho paura del buio

Attraversiamo a piedi un'altra notte

E ci beviamo il cuore dentro il cocktail

Tu sei, tu sei, tu sei

Un mare sempre blu

Che cade, cade dagli occhi

Io mi ci specchio su

Quante volte siamo in preda al panico

Come parafulmini sui tetti sempre in bilico

Disperatamente

Io ti abbraccio e non cado nel vuoto

Spezzo il fiato per restare lucida

L'ultimo passo falso ci ha lasciato il livido

Fottutamente

E se piove questa notte mi bagnerò con te

Con te

Con te

Con te

E se piove questa notte mi bagnerò con te

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