Angelina Mango, il nuovo singolo Vita da adulti uscirà il 16 ottobre

angelina mango, annunciato il nuovo singolo vita da adulti

Negli ultimi mesi Angelina Mango ha girato l’Italia con la tournée raccontando sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “È stata una festa ma anche un urlo di dolore. È stato tutto. Questo tour è stato tutto. Grazie con tutto il mio cuore a voi e a chi ha ristrutturato la mia anima in questi mesi. Vi amo”. Ora, l’artista ha annunciato l’uscita della nuova canzone Vita da adulti in un post sull'account social. L’artista ha condiviso la copertina del singolo scrivendo: “A un anno esatto da Caramé, comincia la vita da adulti”.

Quest’estate la giovane cantante ha dominato le classifiche con il singolo Canto d’amore in duetto con Marco Mengoni (FOTO). Il videoclip del brano ha superato dodici milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra i successi più recenti di Angelina Mango troviamo anche il singolo Che bella vita in collaborazione con Ariete.