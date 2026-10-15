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Angelina Mango, il nuovo singolo Vita da adulti uscirà il 16 ottobre

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel corso degli anni Angelina Mango ha conquistato le classifiche con numerosi successi: da Ci pensiamo domani a Per due come noi con Olly passando per Fila indiana e La noia

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A dodici mesi di distanza dall’uscita di Caramè, venerdì 16 ottobre Angelina Mango (FOTO) pubblicherà il nuovo singolo Vita da adulti. Quest’estate l’artista ha conquistato le classifiche con il brano Canto d’amore in collaborazione con Marco Mengoni.

angelina mango, annunciato il nuovo singolo vita da adulti

 

Negli ultimi mesi Angelina Mango ha girato l’Italia con la tournée raccontando sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower: “È stata una festa ma anche un urlo di dolore. È stato tutto. Questo tour è stato tutto. Grazie con tutto il mio cuore a voi e a chi ha ristrutturato la mia anima in questi mesi. Vi amo”. Ora, l’artista ha annunciato l’uscita della nuova canzone Vita da adulti in un post sull'account social. L’artista ha condiviso la copertina del singolo scrivendo: “A un anno esatto da Caramé, comincia la vita da adulti”.

 

Quest’estate la giovane cantante ha dominato le classifiche con il singolo Canto d’amore in duetto con Marco Mengoni (FOTO). Il videoclip del brano ha superato dodici milioni di visualizzazioni su YouTube. Tra i successi più recenti di Angelina Mango troviamo anche il singolo Che bella vita in collaborazione con Ariete.

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Dopo aver trionfato nel circuito del canto alla ventiduesima edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango ha dato il via a una carriera di successo internazionale. Nel febbraio del 2024 l’artista ha trionfato con La noia sul palco del Teatro Ariston in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo conquistando la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Tra le hit di Angelina Mango ricordiamo Ci pensiamo domani, Fila indiana e Velo sugli occhi. Spazio anche a numerose collaborazioni: da Per due come noi con Olly a Ioeio con Madame passando per Sentire con Venerus. Attualmente l’artista conta più di due milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

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