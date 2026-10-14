Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Roma

pooh a roma, la possibile scaletta dei concerti

Dopo essersi esibiti all’Inalpi Arena di Torino, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saranno protagonisti di due concerti al Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. In attesa degli show, i Pooh (FOTO) hanno dichiarato su Instagram: “Due serate intense, dove la musica, le emozioni e i ricordi più belli prenderanno vita sul palco”. Al momento massimo riserbo sulla scaletta delle due serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio al concerto di Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica