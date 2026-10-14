Pooh, la possibile scaletta dei concerti a Roma

In attesa degli appuntamenti live, i Pooh hanno dichiarato su Instagram: “Due serate intense, dove la musica, le emozioni e i ricordi più belli prenderanno vita sul palco”
Doppio appuntamento al Palazzo dello Sport. Il 15 e il 16 ottobre i Pooh saranno in concerto a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
pooh a roma, la possibile scaletta dei concerti
Dopo essersi esibiti all’Inalpi Arena di Torino, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli saranno protagonisti di due concerti al Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. In attesa degli show, i Pooh (FOTO) hanno dichiarato su Instagram: “Due serate intense, dove la musica, le emozioni e i ricordi più belli prenderanno vita sul palco”. Al momento massimo riserbo sulla scaletta delle due serate. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 10 luglio al concerto di Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
Approfondimento
I Pooh a Sanremo 2026, 60 anni di carriera in 22 foto
Dopo i concerti al Palazzo dello Sport, domenica 18 e lunedì 19 ottobre i Pooh porteranno la loro musica sul palco dell’Unipol Forum di Assago. In seguito, la formazione proseguirà la tournée con gli appuntamenti in scena all’Unipol Arena di Bologna, al Palasele di Eboli e infine al Palaflorio di Bari. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 18 ottobre, Milano - Unipol Forum
- 19 ottobre, Milano - Unipol Forum
- 24 ottobre, Bologna - Unipol Arena
- 27 ottobre, Eboli - Palasele
- 28 ottobre, Eboli - Palasele
- 30 ottobre, Bari - Palaflorio
- 31 ottobre, Bari - Palaflorio
Approfondimento
Pooh in concerto Parma: "La musica è emozione, lasciatevi trasportare"
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour