Chi è Giulia Presutti, il nuovo volto di Mi Manda Rai Tre

A fine agosto il nome di Presutti finisce al centro della cronaca televisiva. Il 28 agosto la Rai annuncia che - dalla nuova stagione - Report sarà affidato a lei e a Daniele Piervincenzi, al posto di Sigfrido Ranucci. Nel comunicato, Viale Mazzini spiega di voler puntare sul “rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all’Azienda”. La decisione, però, scatena la protesta degli inviati, che minacciano di lasciare il programma in blocco se l’azienda non dovesse cambiare idea. La svolta arriva la sera del 2 settembre, dopo un incontro tra la redazione e il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini. In una mail allo stesso Corsini, Presutti annuncia la rinuncia: “Faccio un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire”. E aggiunge: “Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità”. Nello stesso messaggio si dice comunque “a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno”. Il giorno seguente la Rai sceglie al suo posto Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, che affiancherà Piervincenzi.