Il gatto col cappello, tutto sul film d'animazione ambientato nel mondo di Dr. SeussCinema
Introduzione
Arriva al cinema Il Gatto col Cappello, il nuovo lungometraggio d’animazione ispirato al celebre personaggio creato da Theodor Seuss Geisel, conosciuto con lo pseudonimo di Dr. Seuss. Il film, diretto da Erica Rivinoja e dall’italiano Alessandro Carloni, debutta nelle sale italiane il 5 novembre 2026 e porta per la prima volta il celebre felino protagonista di un lungometraggio animato prodotto da Warner Bros. Pictures Animation.
Al centro della storia ci sono ancora una volta l’immaginazione, il gioco e la capacità di guardare oltre le regole della quotidianità. Ma questa nuova avventura introduce il Gatto in una vicenda inedita, nella quale il suo talento per il caos dovrà confrontarsi con una missione particolarmente delicata.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film Il Gatto col Cappello, dalla trama al trailer ufficiale (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo).
Quello che devi sapere
La trama de Il Gatto col Cappello
Il film Il Gatto col Cappello racconta la storia di Gabby e Sebastian, due fratelli che stanno cercando di adattarsi a una nuova vita dopo un trasferimento. La nuova città, la casa ancora piena di scatoloni e la distanza da ciò che conoscevano rendono difficile per loro affrontare il cambiamento.
A complicare, o forse a rivoluzionare, la situazione arriva il Gatto col Cappello. Il suo incarico è quello di riportare entusiasmo e immaginazione nella vita dei due bambini. Il personaggio lavora infatti per una singolare organizzazione, l’I.I.I.I., acronimo di Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl.
Per il Gatto si tratta di una missione decisiva. Dopo aver costruito la propria reputazione sulle marachelle e sull’abilità nel trasformare ogni situazione in un vortice di invenzioni, questa potrebbe essere l’ultima occasione per dimostrare il proprio valore. In gioco c’è persino il suo inseparabile cappello magico.
Il viaggio dei protagonisti prende così una direzione fantastica: gli oggetti della nuova casa e gli scatoloni diventano l’occasione per attraversare mondi immaginari, mentre il gioco permette ai due fratelli di confrontarsi con i ricordi e con la difficoltà di accettare il cambiamento.
Dietro il comportamento apparentemente caotico del Gatto si nasconde quindi anche un percorso di crescita. L’obiettivo non è semplicemente divertire Gabby e Sebastian, ma aiutarli a ritrovare fiducia e sicurezza attraverso la fantasia.
Il Gatto col Cappello, il personaggio creato da Dr. Seuss
Il personaggio protagonista del film Il Gatto col Cappello nasce nel 1957 dalle pagine di The Cat in the Hat, uno dei libri più celebri di Dr. Seuss. L’opera era stata concepita con un obiettivo preciso: creare un libro che aiutasse i bambini a imparare a leggere senza trasformare la lettura in un'attività noiosa.
Da questa esigenza nacque un testo costruito attraverso rime, ritmo, giochi di parole e un vocabolario essenziale. Il risultato fu un libro nel quale l'apprendimento della lettura diventava parte di un'avventura dominata dall'immaginazione.
Theodor Seuss Geisel, nato nel 1904 a Springfield, nel Massachusetts, prima di dedicarsi alla letteratura per l'infanzia lavorò come vignettista, illustratore e pubblicitario. Durante la Seconda guerra mondiale realizzò anche vignette politiche e film di propaganda. Nel corso della sua carriera pubblicò più di sessanta libri per bambini, molti dei quali sono diventati classici della letteratura americana.
Tra le sue opere più note figurano Horton e il mondo dei Chi e Uova verdi e prosciutto. Il suo universo creativo è popolato da creature eccentriche e ambientazioni surreali, attraverso le quali l'autore affrontava temi come la libertà, l'identità, i rapporti tra le persone e la capacità di mettere in discussione le convenzioni.
Dal Gatto al Grinch
Il Gatto col Cappello condivide con un altro celebre personaggio di Dr. Seuss, il Grinch, una natura profondamente anticonformista. Entrambi mettono in discussione ciò che viene dato per scontato, anche se lo fanno attraverso percorsi differenti.
Il Grinch, protagonista di How the Grinch Stole Christmas!, nasce nel 1957, lo stesso anno del Gatto. La sua storia parte dal rifiuto del Natale e delle sue convenzioni, per arrivare alla scoperta che il significato della festa non dipende dai regali e dalle decorazioni.
Il Gatto, invece, irrompe nella quotidianità dei bambini con il suo comportamento imprevedibile, trasformando la noia in gioco e la normalità in un'avventura. Entrambi i personaggi incarnano così una stessa idea di fondo: ciò che conta non coincide necessariamente con le regole e le convenzioni che governano la vita di tutti i giorni.
Il cast vocale de Il Gatto col Cappello
Nella versione italiana de Il Gatto col Cappello, il Gatto col Cappello ha la voce di Stefano Fresi, mentre Herbert Ballerina presta la propria voce a Waffle.
La versione originale è guidata da Bill Hader nel ruolo del Gatto. Nel cast vocale figurano inoltre Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson, Paula Pell, Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang e Tituss Burgess.
Regia e produzione
Il Gatto col Cappello è diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, che firmano anche la sceneggiatura. La storia è di Caroline Williams ed è basata sul libro di Dr. Seuss.
Daniela Mazzucato e Jared Stern sono i produttori. Tra i produttori esecutivi figurano Bill Hader, Susan Brandt, Bill Damaschke, Kelly Marcel, Steve Zissis, Tim Story e Alex Timbers.
Il montaggio è curato da Dan Molina, mentre la colonna sonora è firmata da Lorne Balfe.
Quando esce Il Gatto col Cappello
Il film arriva nelle sale italiane il 5 novembre 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.
La nuova avventura cinematografica riporta così sul grande schermo uno dei personaggi più riconoscibili di Dr. Seuss, affidandogli una storia originale che utilizza la sua vocazione al caos e all'assurdo per parlare anche di cambiamento, immaginazione e fiducia in se stessi.