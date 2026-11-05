Il film Il Gatto col Cappello racconta la storia di Gabby e Sebastian, due fratelli che stanno cercando di adattarsi a una nuova vita dopo un trasferimento. La nuova città, la casa ancora piena di scatoloni e la distanza da ciò che conoscevano rendono difficile per loro affrontare il cambiamento.

A complicare, o forse a rivoluzionare, la situazione arriva il Gatto col Cappello. Il suo incarico è quello di riportare entusiasmo e immaginazione nella vita dei due bambini. Il personaggio lavora infatti per una singolare organizzazione, l’I.I.I.I., acronimo di Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl.

Per il Gatto si tratta di una missione decisiva. Dopo aver costruito la propria reputazione sulle marachelle e sull’abilità nel trasformare ogni situazione in un vortice di invenzioni, questa potrebbe essere l’ultima occasione per dimostrare il proprio valore. In gioco c’è persino il suo inseparabile cappello magico.

Il viaggio dei protagonisti prende così una direzione fantastica: gli oggetti della nuova casa e gli scatoloni diventano l’occasione per attraversare mondi immaginari, mentre il gioco permette ai due fratelli di confrontarsi con i ricordi e con la difficoltà di accettare il cambiamento.

Dietro il comportamento apparentemente caotico del Gatto si nasconde quindi anche un percorso di crescita. L’obiettivo non è semplicemente divertire Gabby e Sebastian, ma aiutarli a ritrovare fiducia e sicurezza attraverso la fantasia.

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