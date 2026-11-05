Il Capo Perfetto, la nuova serie tv con Luca Zingaretti su Netflix

La sceneggiatura è firmata da Davide Lantieri, Michele Pellegrini, che ricopre anche il ruolo di Head Writer, Marco Pettenello, Serena Patrignanelli e Virginia Virilli. La regia è divisa tra Roan Johnson, già dietro I delitti del Barlume e Piuma, che dirige i primi tre episodi, e Niccolò Falsetti, autore di Margini, al quale sono affidati gli ultimi tre. Due sguardi diversi per accompagnare lo sviluppo della vicenda nei sei capitoli della serie.

Credits: Camilla Cattabriga/Netflix