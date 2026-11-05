L'imperatrice del Regno d'Oriente Navier e suo marito, l’imperatore Sovieshu vedono sgretolarsi il loro matrimonio, sul quale lei aveva sempre nutrito dubbi, quando lui confessa di essersi innamorato di una schiava e di aver consegnato a lei il suo cuore e il suo futuro.

La coppia imperiale decide di separarsi e divorziare ma Navier, determinata a non rinunciare alla propria dignità, studia un modo per poter sposare in seconde nozze Heinrey, un uomo affascinante, che però è anche il principe ereditario del rivale Regno d’Occidente.

Hanno così inizio due storie d'amore, nate dalla fine dell'unione della coppia imperiale, che è ben più dell'insieme delle passioni e dei rimpianti. In gioco ci sono le sorti di un intero regno con Navier che lotta per riconquistare il proprio potere.