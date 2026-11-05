Introduzione
Dramma, epicità, amore, potere e dovere nei confronti di una nazione. La serie televisiva coreana L'imperatrice risposata (The Remarried Empress) è disponibile in streaming su Disney+ con i primi episodi della prima stagione, tutti visibili anche su Sky e Now. Tratto dall'omonimo webtoon di successo, lo show ha come protagonista Shin Mina nel ruolo dell’imperatrice Navier.
Quello che devi sapere
L'imperatrice risposata, quando esce e dove vederla
L'imperatrice risposata è un dramma sudcoreano distribuito in streaming da Disney+ e visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
La serie, di carattere drammatico e romantico, è l'adattamento di un webtoon di Alphatart che ha ottenuto un grande successo sulla piattaforma sudcoreana Naver, dove ha appassionato milioni di lettori.
I primi quattro episodi della prima stagione, composta da dieci episodi complessivi, sono stati resi disponibili in streaming dal 3 novembre. Due nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma ogni mercoledì.
Il finale di stagione è atteso per il 25 novembre.
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La trama della serie
L'imperatrice del Regno d'Oriente Navier e suo marito, l’imperatore Sovieshu vedono sgretolarsi il loro matrimonio, sul quale lei aveva sempre nutrito dubbi, quando lui confessa di essersi innamorato di una schiava e di aver consegnato a lei il suo cuore e il suo futuro.
La coppia imperiale decide di separarsi e divorziare ma Navier, determinata a non rinunciare alla propria dignità, studia un modo per poter sposare in seconde nozze Heinrey, un uomo affascinante, che però è anche il principe ereditario del rivale Regno d’Occidente.
Hanno così inizio due storie d'amore, nate dalla fine dell'unione della coppia imperiale, che è ben più dell'insieme delle passioni e dei rimpianti. In gioco ci sono le sorti di un intero regno con Navier che lotta per riconquistare il proprio potere.
Il cast del k-drama
Star de L’Imperatrice Risposata è l'attrice Shin Mina (già vista in Karma e Hometown Cha-Cha-Cha) nel ruolo dell’imperatrice Navier.
Ju Jihoon (nel cast di The Trauma Code – Il turno degli eroi) veste i panni dell’imperatore Sovieshu e Lee Jongsuk quelli del principe ereditario Heinrey.
Lee Seyoung è la schiava, il nuovo amore dell'imperatore.
I temi della serie: amore, potere, libertà
L'imperatrice risposata coinvolge il pubblico per l'intreccio delle vicende sentimentali dei protagonisti che si intersecano alle sorti del regno.
Amore e politica, ovvero, potere, sono i nodi tematici prinicipali dello show, che mette al centro della trama sentimentale l'unione della protagonista col sovrano del Regno d'Occidente, un'alleanza che colpisce al cuore l'imperatore, suo ex marito.
L'imperatrice è una donna tradita che non accetta di essere umiliata e privata del suo ruolo.
Le figure femminili muovono la storia, quelle maschili provano coi loro comportamenti la messa in secondo piano di doveri verso il Regno rispetto ai propri impulsi e sentimenti personali.
La serie, una storia romantica e fantasy, che ha tra i suoi pregi l'ambientazione in sontuosi palazzi europei e set mozzafiato, descrive la parabola ascendente di una protagonista femminile forte e determinata, intenzionata ad usare tutte le armi a sua disposizione per prevalere.