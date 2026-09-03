Giulia Presutti non condurrà Report. Ad annunciarlo è stata la stessa giornalista 36enne, comunicando alla Rai la volontà di fare un “passo indietro” dall'incarico di co-conduttrice del programma, dopo la decisione della Rai di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione. Dietro la scelta di Presutti, annunciata con una lettera rivolta al direttore Paolo Corsini, c'è “la speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire”.

Chi è Giulia Presutti

Laureata in lettere classiche alla Sapienza di Roma, con una magistrale in filologia a Bologna, Giulia Presutti ha frequentato la scuola di giornalismo di Perugia tra il 2014 e il 2016. Dopo uno stage a Rai News 24, dove ha realizzato un approfondimento sulle case popolari occupate di Laurentino 38 nella periferia sud di Roma, e uno in Ansa, la giornalista è stata anche finalista del premio Roberto Morrione, con un’inchiesta dal titolo “Un tratto della tratta” dedicata al traffico di migranti tra l’Eritrea e l’Italia.

L'arrivo a Report

Nel 2017 ha lavorato poi come inviata per la tramissione di Rai 2, “Nemo”, realizzando reportage sull’Iraq e sulla Russia. Nello stesso anno, è iniziata anche la sua collaborazione con Report, dove è rimasta per cinque anni, prima di lavorare come inviata per le trasmissioni “Agorà “su Rai 3 ed “Estate in diretta” su Rai 1. Nel settembre del 2023 è tornata nuovamente a Report dedicandosi a inchieste su politica, sanità e casi giudiziari, tra cui quella sul caso dell’ex deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo a Capodanno.

La lettera a Corsini

Come ha sottolineato la giornalista nella sua lettera a Corsini, “una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità”. Poi ha aggiunto: “Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto”. E infine: "Per quanto mi riguarda, caro direttore, sono a disposizione dell'azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno".