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Gazzelle annuncia un tour nei palazzetti: tutte le date dei concerti

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Nel corso degli anni Gazzelle si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena indie, tra i suoi album ricordiamo Punk e OK. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sopra, Scintille, Destri e Tutto qui, quest’ultimo presentato in gara al Festival di Sanremo 2024

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Gazzelle ha annunciato la nuova tournée in partenza il 3 aprile 2027 dall’Unipol Dome di Milano. In seguito, il cantautore sarà in concerto a Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari, Eboli e infine Firenze.

gazzelle, tutte le date del tour 2027

 

Il cantautore ha annunciato a sorpresa il ritorno live. Nel 2027 Gazzelle sarà protagonista di una grande tournée nei palazzetti in partenza dal palco dell’Unipol Dome di Milano. Successivamente, l’artista (FOTO) porterà la sua musica nelle città di Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari, Eboli e infine Firenze per l’appuntamento conclusivo in scena il 29 aprile al Nelson Mandela Forum. Come comunicato dal sito di VivoConcerti, le prevendite saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati: online a partire dalle ore 14.00 di oggi, martedì 13 ottobre, e nei punti vendita fisici dalle ore 11.00 di domenica 18 ottobre. Questo il calendario completo del tour:

  • 3 aprile, Milano - Unipol Dome
  • 6 aprile, Torino - Inalpi Area
  • 8 aprile, Padova - Padova Fiere
  • 10 aprile, Roma - Palazzo dello Sport
  • 18 aprile, Bologna - Unipol Arena
  • 23 aprile, Bari - PalaFlorio
  • 25 aprile, Eboli (SA) - Palasele
  • 29 aprile, Firenze - Nelson Mandela Forum

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Nel corso degli anni Gazzelle si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena indie e non solo, tra i suoi album ricordiamo Punk e OK. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sopra, Scintille, Destri e Tutto qui, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

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