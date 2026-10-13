Gazzelle annuncia un tour nei palazzetti: tutte le date dei concerti

Nel corso degli anni Gazzelle si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena indie, tra i suoi album ricordiamo Punk e OK. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sopra, Scintille, Destri e Tutto qui, quest’ultimo presentato in gara al Festival di Sanremo 2024
Gazzelle ha annunciato la nuova tournée in partenza il 3 aprile 2027 dall’Unipol Dome di Milano. In seguito, il cantautore sarà in concerto a Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari, Eboli e infine Firenze.
gazzelle, tutte le date del tour 2027
Il cantautore ha annunciato a sorpresa il ritorno live. Nel 2027 Gazzelle sarà protagonista di una grande tournée nei palazzetti in partenza dal palco dell’Unipol Dome di Milano. Successivamente, l’artista (FOTO) porterà la sua musica nelle città di Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari, Eboli e infine Firenze per l’appuntamento conclusivo in scena il 29 aprile al Nelson Mandela Forum. Come comunicato dal sito di VivoConcerti, le prevendite saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati: online a partire dalle ore 14.00 di oggi, martedì 13 ottobre, e nei punti vendita fisici dalle ore 11.00 di domenica 18 ottobre. Questo il calendario completo del tour:
- 3 aprile, Milano - Unipol Dome
- 6 aprile, Torino - Inalpi Area
- 8 aprile, Padova - Padova Fiere
- 10 aprile, Roma - Palazzo dello Sport
- 18 aprile, Bologna - Unipol Arena
- 23 aprile, Bari - PalaFlorio
- 25 aprile, Eboli (SA) - Palasele
- 29 aprile, Firenze - Nelson Mandela Forum
Approfondimento
Gazzelle, esce il nuovo album Indi: la tracklist e cosa sapere
Nel 2025 Gazzelle è stato protagonista di due grandi appuntamenti live esibendosi al Circo Massimo di Roma e allo stadio San Siro di Milano. Dopo lo spettacolo nella Città Eterna, l’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Il concerto più incredibile della mia vita! Grazie ai 55.000 cuori che hanno battuto insieme al mio. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile tutta questa grandiosa magia, siete dei maghi moderni. Grazie a tutta la mia stupenda band. Grazie agli amici che sono saliti sul palco con me. Grazie ad ogni pezzo di vita vissuta, nel bene e nel male, che mi ha fatto scrivere tutto quello che ho scritto e che mi ha permesso di arrivare a così tanta gente con una manciata di parole ed un pugno di note. Se ci penso divento matto”.
Nel corso degli anni Gazzelle si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena indie e non solo, tra i suoi album ricordiamo Punk e OK. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sopra, Scintille, Destri e Tutto qui, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Approfondimento
Gazzelle annuncia l'album "Indi" con un video in stile Forrest Gump
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour