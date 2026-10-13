Gazzelle annuncia un tour nei palazzetti: tutte le date dei concerti

Nel corso degli anni Gazzelle si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena indie, tra i suoi album ricordiamo Punk e OK. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sopra, Scintille, Destri e Tutto qui, quest’ultimo presentato in gara al Festival di Sanremo 2024

Gazzelle ha annunciato la nuova tournée in partenza il 3 aprile 2027 dall’Unipol Dome di Milano . In seguito, il cantautore sarà in concerto a Torino , Padova , Roma , Bologna , Bari , Eboli e infine Firenze .

Il cantautore ha annunciato a sorpresa il ritorno live. Nel 2027 Gazzelle sarà protagonista di una grande tournée nei palazzetti in partenza dal palco dell’Unipol Dome di Milano. Successivamente, l’artista ( FOTO ) porterà la sua musica nelle città di Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari, Eboli e infine Firenze per l’appuntamento conclusivo in scena il 29 aprile al Nelson Mandela Forum. Come comunicato dal sito di VivoConcerti , le prevendite saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati: online a partire dalle ore 14.00 di oggi, martedì 13 ottobre, e nei punti vendita fisici dalle ore 11.00 di domenica 18 ottobre. Questo il calendario completo del tour:

Nel 2025 Gazzelle è stato protagonista di due grandi appuntamenti live esibendosi al Circo Massimo di Roma e allo stadio San Siro di Milano. Dopo lo spettacolo nella Città Eterna, l’artista ha raccontato sul profilo Instagram: “Il concerto più incredibile della mia vita! Grazie ai 55.000 cuori che hanno battuto insieme al mio. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato per rendere possibile tutta questa grandiosa magia, siete dei maghi moderni. Grazie a tutta la mia stupenda band. Grazie agli amici che sono saliti sul palco con me. Grazie ad ogni pezzo di vita vissuta, nel bene e nel male, che mi ha fatto scrivere tutto quello che ho scritto e che mi ha permesso di arrivare a così tanta gente con una manciata di parole ed un pugno di note. Se ci penso divento matto”.

Nel corso degli anni Gazzelle si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena indie e non solo, tra i suoi album ricordiamo Punk e OK. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Sopra, Scintille, Destri e Tutto qui, quest’ultimo presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.