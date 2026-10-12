Il 10 ottobre 2026, ospite della puntata dello show Saturday Night Live, la cantautrice spagnola Rosalía si è esibita nei due brani Reliquia e Magnolias, entrambi tratti dal suo ultimo album, Lux , uscito nel 2025. Durante la prima canzone, la cantante è rimasta immobile per quattro minuti sulle punte dei piedi, mentre le ombre dei musicisti dell’orchestra si proiettavano sullo sfondo bianco alle sue spalle. Durante la seconda performance, invece, ha cantato sotto la pioggia, vestita di bianco in contrasto con lo sfondo scuro. Sui social sono fioccati i commenti degli spettatori dello show, che hanno espresso la propria ammirazione per l’artista, in particolare perché in grado di sfoggiare la propria intensa voce durante la prima difficile esecuzione, che ha richiesto il mantenimento di una posa complessa. I fan che avevano assistito al Lux Tour di Rosalía, dove la cantante aveva eseguito molteplici coreografie, hanno comunque sostenuto che, anche in quest’occasione, lei abbia danzato senza ulteriori espedienti come, per esempio, un piedistallo trasparente. Alla fine dell’esibizione nel brano Reliquia, una dozzina di ballerini hanno poi raggiunto la cantautrice. Nella successiva performance nella canzone Magnolias, il vestito della cantante è diventato sempre più trasparente con l’arrivo della pioggia, una sorta di prosecuzione narrativa di un precedente sketch dove pochi minuti prima era già apparsa nella forma di una nuvoletta di pensiero che incoraggiava il presentatore Shane Gillis ad abbandonare il capezzale della madre gravemente malata per partecipare a un concerto dei Jelly Roll allo Sphere di Las Vegas.

L'ALBUM LUX

L’album Lux di Rosalía, il quarto album in studio della cantautrice spagnola, che è uscito il 7 novembre 2025, è stato registrato con la London Symphony Orchestra sotto la direzione di Daniel Bjanarson e combina musica elettronica, lirica e sperimentazione musicale. Il disco è diviso in quattro movimenti che guidano gli ascoltatori in un percorso emotivo e sonoro. Come spiegava il comunicato stampa di presentazione, l'album è “un ampio arco emotivo di misticismo femminile, trasformazione e spiritualità, che si muove tra intimità e scala operistica per creare un mondo radioso in cui suono, linguaggio e cultura si fondono in un tutt’uno”. Lux vanta una lista di ospiti come il simbolo dell’elettronica sperimentale Björk, l’interprete del fado contemporaneo Carminho, l’icona del flamenco Estrella Morente, la voce catalana Silvia Pérez Cruz, l’artista avant-garde Yves Tumor, gli ensemble Escolania de Montserrat e Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana e i giovani talenti Yahritza. Sulla copertina, Rosalía appare vestita di bianco, con un velo che le incornicia il volto e i capelli a forma di aureola. Come aveva dichiarato la stessa cantautrice, per le canzoni ha tratto ispirazione dalle vite dei santi. Il disco ha raggiunto in diversi paesi la vetta delle classifiche, come Top Classical Albums, Top Latin Albums e World Albums di Billboard negli Stati Uniti. Nelle prossime settimane l’artista potrebbe esibirsi ai Billboard Latin Music Awards e ai Latin Grammy, dove l’album Lux ha ricevuto sette nomination. Inoltre, il 12 ottobre 2026 si apre il primo turno di votazioni per i Grammy Awards, dove la cantante potrebbe concorrere per una candidatura nella categoria Miglior album dell’anno e per altre eventuali nomination.