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Giulia Stabile al concerto di Rosalia: "Ho frequentato per mesi un cantante fidanzato"

Spettacolo
©Getty

Durante una tappa del Lux Tour di Rosalía allo Ziggo Dome di Amsterdam, la ballerina romana ha sorpreso tutti partecipando al momento del "Confesionario"

Durante la tappa del Lux Tour di Rosalía allo Ziggo Dome di Amsterdam, la ballerina romana Giulia Stabile ha sorpreso tutti partecipando al momento del "Confesionario", la sezione dello show in cui la cantante catalana invita il pubblico a condividere segreti davanti alla platea.

 

Stabile ha raccontato una storia sentimentale rimasta finora nascosta: una frequentazione con un noto cantante italiano che si è rivelato tutt'altro che libero. La confessione ha immediatamente scatenato un'ondata di reazioni sui social.

Un palco come confessionale: la serata ad Amsterdam

Vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi - prima ballerina donna a riuscirci - e per anni volto fisso del programma come professionista, oggi Giulia Stabile è protagonista di una svolta internazionale: Rosalía l'ha voluta nel corpo di ballo del suo Lux Tour 2026, quarantadue date in giro per il mondo. Un sogno che la ballerina classe 2002 coltivava da tempo, considerando la popstar catalana una delle sue maggiori ispirazioni artistiche.

 

Ed è proprio durante questo tour che si è consumato un momento inatteso. Nella serata di Amsterdam, Rosalía ha aperto il segmento chiamato "Confesionario", uno spazio dentro lo show in cui alcune persone del pubblico - o del cast - vengono invitate a parlare liberamente di sé davanti a migliaia di spettatori. Giulia Stabile ha accettato senza esitazione, prendendo il microfono con la spontaneità che la contraddistingue.

 

Il racconto che ne è seguito ha lasciato il pubblico in silenzio. La ballerina ha spiegato di aver conosciuto circa un anno fa un cantante italiano affermato, più grande di lei. Tutto è iniziato con un invito a un suo concerto a Roma: lui si è mostrato premuroso, l'ha presentata alla sua troupe, l'ha fatta sentire speciale. Un inizio apparentemente idilliaco, che però nascondeva qualcosa di più complicato.

La verità nascosta e le ipotesi dei fan

Con il passare delle settimane, Giulia ha iniziato ad avvertire qualcosa di stonato. Ha raccontato di aver provato a farsi coraggio e a chiedergli direttamente se ci fosse qualcosa che non andava, e lui ha risposto con calma, rassicurandola, giurandole di provare qualcosa di sincero nei suoi confronti. Parole che, alla luce di quanto è emerso dopo, suonano ancora più amare.

 

La verità è arrivata da sola: il cantante era ancora sentimentalmente impegnato. E, poco dopo, avrebbe intrapreso una relazione con una persona che Giulia già conosceva. La ballerina ha anche aggiunto un dettaglio che ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico online: sapeva che l'uomo in questione aveva avuto in passato relazioni con persone dello stesso sesso, e ha lasciato intendere che quella frequentazione con lei potesse far parte di un tentativo di ridefinire la propria immagine pubblica.

 

Rosalía, visibilmente partecipe, ha interrotto brevemente il racconto per difendere la sua ballerina davanti a tutti, sottolineando quanto Giulia sia una persona autentica e dal cuore generoso.

 

Sui social, nel giro di poche ore, il racconto è diventato virale. In molti hanno avanzato ipotesi sul nome del cantante coinvolto, ma nessuno dei diretti interessati ha al momento commentato pubblicamente. Giulia Stabile, dal canto suo, sembra aver trovato nel palco di Amsterdam il modo più inaspettato per chiudere un capitolo: davanti a migliaia di sconosciuti, con la voce ferma e un po' di ironia, come sa fare lei.

Approfondimento

Giulia Stabile, da Amici ai Brit Awards con Rosalia

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