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Margherita Vicario, è uscito il nuovo singolo Ho chiesto aiuto

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Il prossimo anno la cantautrice sarà protagonista di due appuntamenti live: l’8 febbraio all’Auditorium Concilazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’artista ha raccontato: “È tanto che non faccio un bel concerto come si deve. Abbiamo deciso di ricominciare da due posti incredibili”

 

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Margarita Vicario ha pubblicato il nuovo singolo Ho chiesto aiuto. Il prossimo anno la cantautrice sarà protagonista di un doppio appuntamento live: l'8 febbraio all’Auditorium Concilazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

margherita vicario, è uscito il nuovo singolo ho chiesto aiuto

 

Margherita Vicario è tornata con il brano Ho chiesto aiuto in cui tratteggia fragilità, preoccupazioni e voglia di rinascita: “Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste / Forse il bello, lui resiste / Ho chiesto aiuto e penso meglio anche alle cose più importanti”. Parallelamente, la cantautrice ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone, di cui ha firmato la regia. Margherita Vicario (FOTO) ha scritto sul suo profilo Instagram: “Di base dirigere penso significhi creare le immagini insieme a persone che capiscono cosa hai bisogno di dire (lo sentono…più che lo capiscono) e contribuiscono col loro talento (e la loro pazienza). Per questo grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione del video”. Questo il testo del brano Ho chiesto aiuto:

 

Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere

Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiavo a ridere

Ho chiesto aiuto cento volte solo a mia cugina

E non sapeva cosa dirmi: "Marghi, stai serena"

Mi riempivo di dolore come un grande imbuto

Ma ora è tutto molto meglio, perché ho chiesto aiuto

E mia madre mi sussurrò una sera:

"La vita è bella, ne varrà la pena"

Ho chiesto aiuto perché non volevo più mangiare

Perché tanto stavo sempre male

Con la testa nella tazza, il collo tra le mani

C'è chi dice: "È naturale, perché siamo esseri umani

E gli umani stanno sempre a piagne

Stan sempre a soffrire, sempre a far le lagne"

Ma non è vero, non è sempre così

C'è chi sta bene, chi si impegna, chi reagisce

La musica lo insegna

Se senti una crepa nella voce

È perché questa mia storia è troppo bella, abbi fiducia

E non vuol dire avere la vita del campione

Non buttare al cesso il tempo, prova a esser migliore

Ai miei fratelli, che li amo, ma non so mai cosa dire

E mio fratello mi corcava, ma lo amo da impazzire

Le mie amiche, le sorelle con i figli nella pancia

I nipoti con cui corro la domenica in campagna

Ho chiesto aiuto per stare più concentrata

A non sentire tutto il peso sulla schiena, mi ha piegata

Che ricordo a tredici anni, per una bomba in una scuola

Viaggiavamo in autostrada e piansi tanto, tutta sola

Ancora mi chiedo: "Chissà da dove veniva quel dolore"

Non mi lasciava andare e i miei con stupore

Mi dissero: "Marghina, perché piangi da due ore?"

"Perché hanno ucciso quei bambini e sono morti nel terrore

Tra gli spari, lì, ammassati, non lo so, ma non lo reggo

E ti giuro, mi fa male, non è giusto, ma è tremendo"

E mi bevevo le mie lacrime coi parenti che in silenzio

Mi lasciavan disperare con lo sguardo al vetro perso

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

Neanche il bene, esiste l'uomo che ogni tanto è triste

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

È che l'uomo si delude e poi impazzisce

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

Neanche il bene, esiste l'uomo che va oltre e insiste

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

Forse il bello, lui resiste

Ho chiesto aiuto e penso meglio anche alle cose più importanti

Alle persone più di merda le trattavo con i guanti

Poi mi è arrivato un treno in faccia

Son rimasta lì, sepolta a pancia sotto

I pensieri più tremendi, anche quelli più brutti

Io pensavo è naturale, ce li avessero tutti

Non è vero, c'è una specie di corsia in cui uno entra

Fa fatica, prende il ritmo, ci lavora e si ricentra

E lo so che da sola sono lenta

Non cambio, non miglioro, non reagisco, sono spenta

Ho chiesto aiuto e mi ha risposto un bel dottore

Che ha studiato per cent'anni, è laureato con amore

E lo pago, sì, lo pago e sono i soldi meglio spesi

Mi è apparso un mare calmo, ma dai fondali accesi

E gli abissi son profondi, ma non ci si perde

Non ci si muore, non ci si arrende

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

Neanche il bene, esiste l'uomo che ogni tanto è triste

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

È che l'uomo si delude e poi impazzisce

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

Neanche il bene, esiste l'uomo che va oltre e insiste

Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste

Forse il bello, lui resiste

Forse il bello, lui resiste

Perché il bello, quello esiste

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Margherita Vicario è una cantante, attrice e regista. Nel corso degli anni l’artista ha recitato in film e produzioni televisive, ricordiamo la pellicola Pazze di me di Fausti Brizzi. Nel 2024 Margherita Vicario ha esordito alla regia con Gloria! vincendo tre statuette ai David di Donatello: Miglior regista esordiente, Miglior canzone originale e Miglior compositore. Nel 2014 l’artista ha pubblicato l’album Minimal Musical, a cui ha fatto seguito il disco Bingo nel 2021. Inoltre, l’artista ha realizzato numerose collaborazioni: da Sposa con Elodie a Ginga con Gaia e Francesca Michielin.

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