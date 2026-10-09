Il prossimo anno la cantautrice sarà protagonista di due appuntamenti live: l’8 febbraio all’Auditorium Concilazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’artista ha raccontato: “È tanto che non faccio un bel concerto come si deve. Abbiamo deciso di ricominciare da due posti incredibili”
Margarita Vicario ha pubblicato il nuovo singolo Ho chiesto aiuto. Il prossimo anno la cantautrice sarà protagonista di un doppio appuntamento live: l'8 febbraio all’Auditorium Concilazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.
margherita vicario, è uscito il nuovo singolo ho chiesto aiuto
Margherita Vicario è tornata con il brano Ho chiesto aiuto in cui tratteggia fragilità, preoccupazioni e voglia di rinascita: “Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste / Forse il bello, lui resiste / Ho chiesto aiuto e penso meglio anche alle cose più importanti”. Parallelamente, la cantautrice ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone, di cui ha firmato la regia. Margherita Vicario (FOTO) ha scritto sul suo profilo Instagram: “Di base dirigere penso significhi creare le immagini insieme a persone che capiscono cosa hai bisogno di dire (lo sentono…più che lo capiscono) e contribuiscono col loro talento (e la loro pazienza). Per questo grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione del video”. Questo il testo del brano Ho chiesto aiuto:
Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere
Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiavo a ridere
Ho chiesto aiuto cento volte solo a mia cugina
E non sapeva cosa dirmi: "Marghi, stai serena"
Mi riempivo di dolore come un grande imbuto
Ma ora è tutto molto meglio, perché ho chiesto aiuto
E mia madre mi sussurrò una sera:
"La vita è bella, ne varrà la pena"
Ho chiesto aiuto perché non volevo più mangiare
Perché tanto stavo sempre male
Con la testa nella tazza, il collo tra le mani
C'è chi dice: "È naturale, perché siamo esseri umani
E gli umani stanno sempre a piagne
Stan sempre a soffrire, sempre a far le lagne"
Ma non è vero, non è sempre così
C'è chi sta bene, chi si impegna, chi reagisce
La musica lo insegna
Se senti una crepa nella voce
È perché questa mia storia è troppo bella, abbi fiducia
E non vuol dire avere la vita del campione
Non buttare al cesso il tempo, prova a esser migliore
Ai miei fratelli, che li amo, ma non so mai cosa dire
E mio fratello mi corcava, ma lo amo da impazzire
Le mie amiche, le sorelle con i figli nella pancia
I nipoti con cui corro la domenica in campagna
Ho chiesto aiuto per stare più concentrata
A non sentire tutto il peso sulla schiena, mi ha piegata
Che ricordo a tredici anni, per una bomba in una scuola
Viaggiavamo in autostrada e piansi tanto, tutta sola
Ancora mi chiedo: "Chissà da dove veniva quel dolore"
Non mi lasciava andare e i miei con stupore
Mi dissero: "Marghina, perché piangi da due ore?"
"Perché hanno ucciso quei bambini e sono morti nel terrore
Tra gli spari, lì, ammassati, non lo so, ma non lo reggo
E ti giuro, mi fa male, non è giusto, ma è tremendo"
E mi bevevo le mie lacrime coi parenti che in silenzio
Mi lasciavan disperare con lo sguardo al vetro perso
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
Neanche il bene, esiste l'uomo che ogni tanto è triste
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
È che l'uomo si delude e poi impazzisce
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
Neanche il bene, esiste l'uomo che va oltre e insiste
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
Forse il bello, lui resiste
Ho chiesto aiuto e penso meglio anche alle cose più importanti
Alle persone più di merda le trattavo con i guanti
Poi mi è arrivato un treno in faccia
Son rimasta lì, sepolta a pancia sotto
I pensieri più tremendi, anche quelli più brutti
Io pensavo è naturale, ce li avessero tutti
Non è vero, c'è una specie di corsia in cui uno entra
Fa fatica, prende il ritmo, ci lavora e si ricentra
E lo so che da sola sono lenta
Non cambio, non miglioro, non reagisco, sono spenta
Ho chiesto aiuto e mi ha risposto un bel dottore
Che ha studiato per cent'anni, è laureato con amore
E lo pago, sì, lo pago e sono i soldi meglio spesi
Mi è apparso un mare calmo, ma dai fondali accesi
E gli abissi son profondi, ma non ci si perde
Non ci si muore, non ci si arrende
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
Neanche il bene, esiste l'uomo che ogni tanto è triste
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
È che l'uomo si delude e poi impazzisce
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
Neanche il bene, esiste l'uomo che va oltre e insiste
Ho chiesto aiuto ed ho capito il male non esiste
Forse il bello, lui resiste
Forse il bello, lui resiste
Perché il bello, quello esiste
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Il prossimo anno Margherita Vicario sarà protagonista di due appuntamenti live: l’8 febbraio all’Auditorium Concilazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L’artista ha raccontato: “È tanto che non faccio un bel concerto come si deve. Abbiamo deciso di ricominciare da due posti incredibili”.
Margherita Vicario è una cantante, attrice e regista. Nel corso degli anni l’artista ha recitato in film e produzioni televisive, ricordiamo la pellicola Pazze di me di Fausti Brizzi. Nel 2024 Margherita Vicario ha esordito alla regia con Gloria! vincendo tre statuette ai David di Donatello: Miglior regista esordiente, Miglior canzone originale e Miglior compositore. Nel 2014 l’artista ha pubblicato l’album Minimal Musical, a cui ha fatto seguito il disco Bingo nel 2021. Inoltre, l’artista ha realizzato numerose collaborazioni: da Sposa con Elodie a Ginga con Gaia e Francesca Michielin.
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