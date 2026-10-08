Introduzione

Arriva al cinema Rider, il nuovo film diretto da Roan Johnson insieme con Davide Pavanello, in arte Dade, che segna l'esordio alla regia del musicista, storico bassista dei Linea 77 e tra i producer più influenti della scena musicale italiana contemporanea.

Presentato in anteprima mondiale come film di chiusura della 41ª Settimana Internazionale della Critica alla 83ª Mostra del Cinema di Venezia, il film nasce dall'incontro tra cinema e musica e porta sul grande schermo una storia ambientata nel mondo dei rider, osservato attraverso gli occhi di un giovane che attraversa quotidianamente la città in bicicletta.

Al centro del racconto c'è Sami, interpretato da Lorenzo Aloi, un ragazzo che si muove attraverso una Milano notturna e quotidiana fatta di consegne, incontri e spostamenti continui. Una notte di Capodanno, una consegna apparentemente come tante lo conduce in un contesto molto diverso da quello a cui è abituato. È l'inizio di un incontro che cambierà il suo percorso e lo costringerà a fare i conti con le proprie scelte, con le responsabilità e con il futuro.

Rider mette così insieme una storia sentimentale e un racconto di formazione, utilizzando la figura del rider come punto di osservazione privilegiato sulla città e sulle differenze sociali che la attraversano. Al tempo stesso, la presenza di numerosi artisti della scena musicale italiana nel cast rafforza il legame tra il cinema di Roan Johnson e l'universo creativo di Dade.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Rider, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.