Afterhours, riedizione dell'album Quello che non c’è e tour nel 2027

afterhours, in arrivo una nuova edizione dell’album Quello che non c’è

Il prossimo anno gli Afterhours festeggeranno due importanti anniversari: i 40 anni dalla pubblicazione del primo 45 giri My Bit Boy e i 25 anni dall’uscita del disco Quello che non c’è. Inoltre, il gruppo sarà impegnato con un’attesa tournée: “Nel 2027 saranno 25 anni di Quello che non c’è. Per la cronaca, saranno anche 40 anni di Afterhours. Sono tanti, quanti ne bastano per dire che sono stati pieni e restano un pezzo di vita. Per questo abbiamo deciso di festeggiarli con un tour a partire da gennaio prossimo”

Il 12 gennaio 2027 la formazione darà il via al nuovo tour dal palco del Melkweg di Amsterdam. In seguito, Manuel Agnelli, Andrea Viti, Dario Ciffo, Giorgio Prette e Giacomo Rossetti saranno protagonisti di numerosi appuntamenti live in varie città: da Londra a Milano passando per Berlino, Padova, Napoli e Cesena. Questo il calendario completo della tournée:

12 gennaio 2027 – Amsterdam, Melkweg

13 gennaio 2027 – Bruxelles, La Madeleine

15 gennaio 2027 – Londra, Islington Assembly Hall

17 gennaio 2027 – Parigi, Bal Chavaux

19 gennaio 2027 – Berlino, SO36 (SOLD OUT)

22 gennaio 2027 – Nonantola (MO), Vox Club (SOLD OUT)

23 gennaio 2027 – Nonantola (MO), Vox Club (SOLD OUT)

26 gennaio 2027 – Zurigo, Volkshaus

29 gennaio 2027 – Brescia, Teatro Clerici

30 gennaio 2027 – Padova, Gran Teatro Geox

2 febbraio 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

5 febbraio 2027 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

11 febbraio 2027 – Napoli, Casa della Musica

13 febbraio 2027 – Cesena, Pala BCC Romagnolo

17 febbraio 2027 – Roma, Atlantico (SOLD OUT)

18 febbraio 2027 – Roma, Atlantico

24 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz (SOLD OUT)

25 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz