Afterhours, riedizione dell'album Quello che non c’è e tour nel 2027

Il prossimo anno gli Afterhours festeggeranno due importanti anniversari: i 40 anni dalla pubblicazione del primo 45 giri My Bit Boy e i 25 anni dall’uscita del disco Quello che non c’è. Già sold out cinque date della nuova tournée
In attesa della partenza del nuovo tour, gli Afterhours hanno annunciato l’uscita di un’edizione speciale dell’album Quello che non c’è per il suo venticinquesimo compleanno. Già sold out cinque date della nuova tournèe.
afterhours, in arrivo una nuova edizione dell’album Quello che non c’è
Il prossimo anno gli Afterhours festeggeranno due importanti anniversari: i 40 anni dalla pubblicazione del primo 45 giri My Bit Boy e i 25 anni dall’uscita del disco Quello che non c’è. Inoltre, il gruppo sarà impegnato con un’attesa tournée: “Nel 2027 saranno 25 anni di Quello che non c’è. Per la cronaca, saranno anche 40 anni di Afterhours. Sono tanti, quanti ne bastano per dire che sono stati pieni e restano un pezzo di vita. Per questo abbiamo deciso di festeggiarli con un tour a partire da gennaio prossimo”
Il 12 gennaio 2027 la formazione darà il via al nuovo tour dal palco del Melkweg di Amsterdam. In seguito, Manuel Agnelli, Andrea Viti, Dario Ciffo, Giorgio Prette e Giacomo Rossetti saranno protagonisti di numerosi appuntamenti live in varie città: da Londra a Milano passando per Berlino, Padova, Napoli e Cesena. Questo il calendario completo della tournée:
- 12 gennaio 2027 – Amsterdam, Melkweg
- 13 gennaio 2027 – Bruxelles, La Madeleine
- 15 gennaio 2027 – Londra, Islington Assembly Hall
- 17 gennaio 2027 – Parigi, Bal Chavaux
- 19 gennaio 2027 – Berlino, SO36 (SOLD OUT)
- 22 gennaio 2027 – Nonantola (MO), Vox Club (SOLD OUT)
- 23 gennaio 2027 – Nonantola (MO), Vox Club (SOLD OUT)
- 26 gennaio 2027 – Zurigo, Volkshaus
- 29 gennaio 2027 – Brescia, Teatro Clerici
- 30 gennaio 2027 – Padova, Gran Teatro Geox
- 2 febbraio 2027 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara
- 5 febbraio 2027 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia
- 11 febbraio 2027 – Napoli, Casa della Musica
- 13 febbraio 2027 – Cesena, Pala BCC Romagnolo
- 17 febbraio 2027 – Roma, Atlantico (SOLD OUT)
- 18 febbraio 2027 – Roma, Atlantico
- 24 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz (SOLD OUT)
- 25 febbraio 2027 – Milano, Alcatraz
Approfondimento
Afterhours, annunciati nuovi concerti nel 2027: tutte le date del tour
Nel corso degli anni gli Afterhours, guidati dalla voce di Manuel Agnelli (FOTO), si sono affermati come una delle formazioni più importanti, influenti e rivoluzionarie della scena rock italiana e non solo. Tra i loro album ricordiamo Germi, Non è per sempre e Ballate per piccole iene. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Voglio una pelle splendida, Ci sono molti modi, Strategie e La vedova bianca.
Approfondimento
Gli Afterhours tornano in tour nel 2027
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour