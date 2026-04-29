Afterhours, annunciati nuovi concerti nel 2027: tutte le date del tour

Nel 2027 gli Afterhours torneranno sui palchi d’Europa e d’Italia per i concerti del Quello che non c’è – Tour 2027, che partirà il 12 gennaio da Amsterdam e terminerà il 25 febbraio a Milano. Grazie alla straordinaria risposta del pubblico all’annuncio delle date, raddoppiano gli appuntamenti il 23 gennaio a Nonantola (Modena), il 18 febbraio a Roma e, appunto, il 25 febbraio a Milano. I biglietti per le nuove date sono già disponibili da oggi, venerdì 29 aprile, su MC2Live, Vivaticket e circuiti autorizzati. Il tour sarà per la band l’occasione per celebrare i 40 anni dall’uscita del primo 45 giri, My Bit Boy (1987), che aveva sancito l’esordio del gruppo, e i 25 anni dell’album Quello che non c’è (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana. Dopo l’incredibile successo del tour di Ballate per piccole iene, che nel 2025 aveva raccolto oltre 100mila spettatori in occasione dei festeggiamenti per i 20 anni dell’album, la formazione schiererà il frontman Manuel Agnelli (voce e chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino e chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista). “Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi”, aveva dichiarato Manuel Agnelli nel 2002 in occasione della presentazione dei nove brani dell’album Quello che non c’è, che seguiva altri due dischi fondamentali, rispettivamente Hai paura del buio? e Non è per sempre, che avevano definito la traiettoria artistica della band e avevano consolidato il progetto come una delle realtà più solide e riconoscibili del panorama alternativo nazionale. L’album Quello che non c’è, dai testi cupi e introspettivi e dalla musica senza tempo, aveva consacrato la band al centro della scena rock italiana e ora, a distanza di 25 anni, i temi, le atmosfere e le narrazioni risuonano ancora più urgenti e forti, dall’inquietudine esistenziale, al senso di disillusione, al rifiuto verso la realtà vuota e distorta, tutti elementi di confronto con il disagio contemporaneo e carichi di emotività anche tra le nuove generazioni.