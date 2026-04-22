Tornano dal vivo con un tour celebrativo che unisce i 40 anni dagli esordi e i 25 anni di un album fondamentale della loro carriera. Dopo il successo dell’ultimo tour, la band riparte tra Europa e Italia con una serie di concerti che si chiuderanno simbolicamente a Milano

Gli Afterhours tornano in tour nel 2027 per celebrare i 40 anni dal loro esordio, con il primo 45 giri "My Bit Boy" (1987), e i 25 anni dell'album "Quello che non c'è" (2002), tassello fondamentale della storia della band milanese e della musica italiana. Il "Quello che non c'è - tour 2027' vedrà il gruppo di Manuel Agnelli impegnato in 15 appuntamenti live da Amsterdam per poi proseguire a Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino, continuando per Nonantola (in provincia di Mantova), Zurigo, Brescia, Padova, Firenze, Vanaria Reale (Torino), Napoli, Cesena, Roma e chiudere nella loro Milano. Dopo il successo del tour di "Ballate Per Piccole Iene", che lo scorso anno ha raccolto oltre 100 mila spettatori in occasione dei festeggiamenti per i vent'anni dell'album, la formazione vedrà, insieme al frontman Manuel Agnelli (voce, chitarra), Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista).