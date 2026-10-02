Fiorella Mannoia, la possibile scaletta del concerto a Venezia

Dopo l’appuntamento di Venezia, martedì 6 ottobre Fiorella Mannoia sarà in concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con spettacoli in molte città: da Padova a Lecce passando per Ancona, Bologna, Torino, Palermo, Firenze, Genova e Salerno
Dopo lo spettacolo al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 4 ottobre Fiorella Mannoia sarà in concerto a Venezia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fiorella mannaia a milano, la possibile scaletta
Grande attesa per il nuovo appuntamento live della tournée teatrale di Fiorella Mannoia. Domenica 4 ottobre l’artista (FOTO) salirà sul palco del Teatro Malibran di Venezia. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento la cantante non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto del tour, nato per rendere omaggio a Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Come rilanciato da Setlist, questi i brani i proposti il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:
- Dolcenera
- Smisurata preghiera
- Prinçesa
- Khorakhané (A forza di essere vento)
- La guerra di Piero
- C’è tempo
- La canzone di Marinella
- L’uomo con i capelli da ragazzo
- Fiume Sand Creek
- Lindbergh
- Don Raffaè
- Lunaspina
- Amore che vieni, amore che vai
- Panama
- Mio fratello che guardi il mondo
- Bocca di rosa
- La mia banda suona il rock
- Il pescatore
- Anime salve
- Sally
- Mariposa
- Quello che le donne non dicono
Approfondimento
Fiorella Mannoia canta Anime Salve, omaggio a De Andrè e Fossati
Dopo l’appuntamento di Venezia, il 6 ottobre Fiorella Mannoia sarà in concerto al Palazzo del Turismo di Jesolo. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con spettacoli in molte città: da Padova a Lecce passando per Ancona, Bologna, Torino, Palermo, Firenze, Genova e Salerno. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli del tour:
- 06 ottobre 2026 - JESOLO (VE) · PALAZZO DEL TURISMO
- 08 ottobre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- 10 ottobre 2026 - ANCONA · TEATRO DELLE MUSE
- 11 ottobre 2026 - ASSISI (PG) · TEATRO LYRICK
- 19 ottobre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
- 21 ottobre 2026 - BOLOGNA · EUROPAUDITORIUM
- 22 ottobre 2026 - BOLOGNA · EUROPAUDITORIUM
- 23 ottobre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
- 28 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- 29 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- 30 ottobre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- 09 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO MASSIMO
- 11 novembre 2026 - RAGUSA · TEATRO DUEMILA
- 17 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 18 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 21 novembre 2026 - BERGAMO · CHORUSLIFE ARENA
- 23 novembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- 24 novembre 2026 - GENOVA · TEATRO CARLO FELICE
- 26 novembre 2026 - RAVENNA · PALA DE ANDRÈ
- 28 novembre 2026 - SALERNO · TEATRO VERDI
- 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- 2 dicembre 2026 - BARI · TEATRO TEAM
- 3 dicembre 2026 - LECCE · PALA EVENTI
Approfondimento
Sanremo, duetto Michele Bravi e Fiorella Mannoia. Il testo della cover
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour