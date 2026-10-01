La Say Agency non ha indicato i motivi della decisione e ha annunciato il rimborso dei biglietti. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile incontro tra il rapper e Vladimir Putin. La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha dichiarato che West non può esibirsi in Russia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Saltano, almeno per ora, i concerti di Kanye West in Russia. Il rapper statunitense, che oggi si esibisce con il nome d’arte Ye, avrebbe dovuto esibirsi il 10 e l’11 ottobre a San Pietroburgo. Gli spettacoli non si terranno nelle date previste. Lo ha comunicato la Say Agency, responsabile dell’organizzazione degli eventi.

Cancellati i concerti del 10 e 11 ottobre Gli organizzatori non hanno indicato il motivo della cancellazione. Hanno però fatto sapere che il prezzo dei biglietti sarà rimborsato agli spettatori. Le due date avrebbero rappresentato uno degli appuntamenti internazionali di maggiore richiamo organizzati in Russia dall’inizio dell’offensiva militare russa in Ucraina. Decine di migliaia di fan avevano acquistato i biglietti per gli spettacoli di San Pietroburgo. Approfondimento Kanye West ad ottobre due concerti in Russia già sold out, polemiche

Zakharova: “Kanye West non può esibirsi in Russia” Dopo la cancellazione è intervenuta anche Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Zakharova ha dichiarato che Kanye West non può esibirsi a San Pietroburgo né in qualsiasi altra città russa per le sue posizioni sul nazismo. Una posizione che aveva già espresso nei giorni precedenti. “Come può qualcuno che glorifica Hitler percorrere le stesse strade dove la gente ha camminato per chilometri in cerca di acqua o briciole di pane, o ha trasportato su slitte coloro che erano morti di fame?”, ha detto Zakharova, ricordando l’assedio di Leningrado da parte delle truppe naziste durante la Seconda guerra mondiale.

L’ipotesi di un incontro con Putin Nelle settimane precedenti ai concerti era emersa anche l’ipotesi di un incontro tra Kanye West e il presidente russo Vladimir Putin. Anna Subcheva, responsabile della Say Agency, aveva dichiarato che incontrare Putin sarebbe da tempo un desiderio del rapper. Dal Cremlino era stata indicata come teoricamente possibile l’ipotesi di un appuntamento, se compatibile con gli impegni del presidente russo. La possibilità di un incontro aveva alimentato il dibattito intorno ai due concerti. Alcuni parlamentari russi avevano accolto l’arrivo del rapper come un segnale positivo nei rapporti con una celebrità internazionale. I critici avevano invece richiamato le controverse dichiarazioni pubbliche di West. Approfondimento Vietati i concerti di Kanye West e Travis Scott a Reggio Emilia