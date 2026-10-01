La Say Agency non ha indicato i motivi della decisione e ha annunciato il rimborso dei biglietti. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile incontro tra il rapper e Vladimir Putin. La portavoce del ministero degli Esteri russo Zakharova ha dichiarato che West non può esibirsi in Russia
Saltano, almeno per ora, i concerti di Kanye West in Russia. Il rapper statunitense, che oggi si esibisce con il nome d’arte Ye, avrebbe dovuto esibirsi il 10 e l’11 ottobre a San Pietroburgo. Gli spettacoli non si terranno nelle date previste. Lo ha comunicato la Say Agency, responsabile dell’organizzazione degli eventi.
Cancellati i concerti del 10 e 11 ottobre
Gli organizzatori non hanno indicato il motivo della cancellazione. Hanno però fatto sapere che il prezzo dei biglietti sarà rimborsato agli spettatori.
Le due date avrebbero rappresentato uno degli appuntamenti internazionali di maggiore richiamo organizzati in Russia dall’inizio dell’offensiva militare russa in Ucraina. Decine di migliaia di fan avevano acquistato i biglietti per gli spettacoli di San Pietroburgo.
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Zakharova: “Kanye West non può esibirsi in Russia”
Dopo la cancellazione è intervenuta anche Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Zakharova ha dichiarato che Kanye West non può esibirsi a San Pietroburgo né in qualsiasi altra città russa per le sue posizioni sul nazismo. Una posizione che aveva già espresso nei giorni precedenti.
“Come può qualcuno che glorifica Hitler percorrere le stesse strade dove la gente ha camminato per chilometri in cerca di acqua o briciole di pane, o ha trasportato su slitte coloro che erano morti di fame?”, ha detto Zakharova, ricordando l’assedio di Leningrado da parte delle truppe naziste durante la Seconda guerra mondiale.
L’ipotesi di un incontro con Putin
Nelle settimane precedenti ai concerti era emersa anche l’ipotesi di un incontro tra Kanye West e il presidente russo Vladimir Putin.
Anna Subcheva, responsabile della Say Agency, aveva dichiarato che incontrare Putin sarebbe da tempo un desiderio del rapper. Dal Cremlino era stata indicata come teoricamente possibile l’ipotesi di un appuntamento, se compatibile con gli impegni del presidente russo.
La possibilità di un incontro aveva alimentato il dibattito intorno ai due concerti. Alcuni parlamentari russi avevano accolto l’arrivo del rapper come un segnale positivo nei rapporti con una celebrità internazionale. I critici avevano invece richiamato le controverse dichiarazioni pubbliche di West.
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Le controversie degli ultimi anni
Negli ultimi anni Kanye West è stato al centro di numerose polemiche per dichiarazioni antisemite e per commenti di apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler. Alcuni suoi concerti in diverse città europee sono stati cancellati.
Nel 2025 il rapper aveva inoltre pubblicato un brano intitolato Heil Hitler. Più recentemente West ha collegato alcune delle proprie dichiarazioni antisemite a un disturbo bipolare, affermando di non essere né nazista né antisemita.
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