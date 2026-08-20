Kanye West ad ottobre due concerti in Russia già sold out, polemiche

Dopo le numerose polemiche che hanno segnato gli ultimi anni della sua carriera, Kanye West , oggi noto come Ye, tornerà sul palco con due concerti in programma il 10 e 11 ottobre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. L'annuncio è arrivato dall'agenzia russa Say, organizzatrice dell'evento, che ha confermato le due date previste per l'autunno. La tournée in Russia arriva dopo la cancellazione di diversi spettacoli in Occidente, compresa l'esibizione prevista a Reggio Emilia, annullata per motivi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico.

Le polemiche

A rendere ancora più controverso il ritorno di Ye è stata una dichiarazione della proprietaria dell'agenzia Say, Anna Subcheva, secondo cui il rapper desidererebbe incontrare il presidente Vladimir Putin, figura per la quale avrebbe espresso ammirazione in più occasioni. Alla domanda dei giornalisti sull'eventualità di un faccia a faccia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha evitato qualsiasi commento, liquidando la questione con una battuta: "Abbiate pietà, non siamo una sala concerti, siamo la presidenza". L'annuncio riaccende inevitabilmente il dibattito internazionale attorno all'artista, già finito al centro delle critiche per le sue dichiarazioni antisemite e per il brano Heil Hitler, pubblicato nel 2025.