Emma, la possibile scaletta del concerto a Milano

Nel corso degli anni Emma si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana, tra i suoi album più popolari troviamo Sarò libera, Schiena e Adesso. Inoltre, l’artista ha realizzato numerose collaborazioni: da Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso ad Amore cane con Lazza passando per Libre con Álvaro Soler e Vacci piano con Rkomi