Emma, la possibile scaletta del concerto a Milano

Nel corso degli anni Emma si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana, tra i suoi album più popolari troviamo Sarò libera, Schiena e Adesso. Inoltre, l’artista ha realizzato numerose collaborazioni: da Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso ad Amore cane con Lazza passando per Libre con Álvaro Soler e Vacci piano con Rkomi
Dopo il rinvio per maltempo, martedì 15 settembre Emma (FOTO) porterà la sua musica sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
emma a milano, la possibile scaletta
Dopo aver girato l’Italia, il 15 settembre Emma chiuderà la tournée estiva con lo show in scena all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. L’account Instagram di Friends & Partners ha pubblicato gli orari della giornata:
- Check in (Meet & Greet Package): 16.30 - 18.00
- Ingresso anticipato (Meet & Greet Package): 18.00 - 18.15
- Ingresso anticipato (Pit Early Entry Package): 18.15 - 19.00
- Apertura porte generali: 19.00
- Inizio concerto: 21.00
Al momento Emma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi: da L’amore non mi basta a Cercavo amore. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 2 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per il concerto inserito nel cartellone del Rock in Roma:
- La mia città
- Vita lenta
- Pretaporter
- Iniziamo dalla fine
- Pezzo di cuore
- Schiena / Trattengo il fiato / Mi parli piano
- Mezzo mondo
- In ogni angolo di me / Occhi profondi / Ogni volta è così / Amami
- Brutta storia
- Taxi sulla Luna
- Vacci piano
- Latina / Stupida allegria / Con le nuvole
- Femme fatale
- Sinceramente
- Dimentico tutto / Non è l’inferno / Delusa / Io sono bella
- In Italia
- Antidroga
- Cercavo amore
- Apnea
- L’amore non mi basta
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Nel corso degli anni Emma si è affermata come una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana, tra i suoi album più popolari troviamo Sarò libera, Schiena e Adesso. Inoltre, l’artista ha realizzato numerose collaborazioni: da Pezzo di cuore con Alessandra Amoroso ad Amore cane con Lazza (FOTO) passando per Che sogno incedibile con Loredana Bertè, Taxi sulla Luna con Tony Effe, Libre con Álvaro Soler e Vacci piano con Rkomi.
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