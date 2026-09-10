Mercoledì 9 settembre Emma avrebbe dovuto chiudere la tournée estiva con l’atteso appuntamento in programma all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano . A poche ore dall’inizio dello spettacolo, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha annunciato la mancanza delle condizioni di sicurezza per lo show a causa del maltempo. Poco dopo, l’artista ha annunciato il recupero del concerto nella serata di martedì 15 settembre.

La cantautrice ha comunicato anche le modalità di rimborso dei biglietti: “I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la data del 15 settembre 2026. Qualora non fosse possibile partecipare alla nuova data, le richieste di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati, per essere considerate valide, devono essere effettuate entro le ore 18:00 del 14 settembre 2026. Per info potete andare sul sito di Friends&Partners e Magellano Concerti. Grazie”.

Concerto rinviato per il maltempo. Come rilanciato da Emma in una story sul suo profilo Instagram, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha deliberato, con parere negativo, la mancanza delle condizioni per poter procedere in sicurezza allo svolgimento del concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Dopo alcuni minuti, l’artista ha annunciato la nuova data: martedì 15 settembre .

Emma è tra le artiste più acclamate e popolari della scena discografica italiana. Dopo essersi affermata trionfando al talent-show Amici di Maria De Filippi, l’artista ha conquistato le classifiche. Ricordiamo gli album Sarò libera e Schiena. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Tra passione e lacrime, Cercavo amore, Dimentico tutto, L’amore non mi basta, Occhi profondi, Mi parli piano e Mezzo mondo. Spazio anche alle collaborazioni: da Libre con Álvaro Soler a Vacci piano con Rkomi passando per Amore cane con Lazza, Che sogno incredibile con Loredana Bertè e Antidroga con Fabri Fibra.

Inoltre, la cantautrice (FOTO) vanta quattro partecipazioni al Festival di Sanremo: secondo posto con Arriverà con i Modà nel 2011, vittoria con Non è l’inferno nel 2012, sesto posto con Ogni volta è così nel 2022 e quattordicesima posizione con Apnea nel 2024.