Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Emma, annullato il concerto di Milano per maltempo. Nuova data il 15 settembre

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Come rilanciato dalla cantante sul profilo Instagram, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha deliberato, con parere negativo, la mancanza delle condizioni per poter procedere in sicurezza allo svolgimento dell’atteso concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mercoledì 9 settembre Emma avrebbe dovuto chiudere la tournée estiva con l’atteso appuntamento in programma all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. A poche ore dall’inizio dello spettacolo, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha annunciato la mancanza delle condizioni di sicurezza per lo show a causa del maltempo. Poco dopo, l’artista ha annunciato il recupero del concerto nella serata di martedì 15 settembre.

emma, concerto rimandato al 15 settembre

Concerto rinviato per il maltempo. Come rilanciato da Emma in una story sul suo profilo Instagram, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha deliberato, con parere negativo, la mancanza delle condizioni per poter procedere in sicurezza allo svolgimento del concerto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Dopo alcuni minuti, l’artista ha annunciato la nuova data: martedì 15 settembre.

 

La cantautrice ha comunicato anche le modalità di rimborso dei biglietti: “I biglietti precedentemente acquistati restano validi per la data del 15 settembre 2026. Qualora non fosse possibile partecipare alla nuova data, le richieste di rimborso dei biglietti precedentemente acquistati, per essere considerate valide, devono essere effettuate entro le ore 18:00 del 14 settembre 2026. Per info potete andare sul sito di Friends&Partners e Magellano Concerti. Grazie”.

Approfondimento

Emma Marrone: "Single da 10 anni, sto bene così"

Emma è tra le artiste più acclamate e popolari della scena discografica italiana. Dopo essersi affermata trionfando al talent-show Amici di Maria De Filippi, l’artista ha conquistato le classifiche. Ricordiamo gli album Sarò libera e Schiena. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Tra passione e lacrime, Cercavo amore, Dimentico tutto, L’amore non mi basta, Occhi profondi, Mi parli piano Mezzo mondo. Spazio anche alle collaborazioni: da Libre con Álvaro Soler a Vacci piano con Rkomi passando per Amore cane con Lazza, Che sogno incredibile con Loredana Bertè e Antidroga con Fabri Fibra.

 

Inoltre, la cantautrice (FOTO) vanta quattro partecipazioni al Festival di Sanremo: secondo posto con Arriverà con i Modà nel 2011, vittoria con Non è l’inferno nel 2012, sesto posto con Ogni volta è così nel 2022 e quattordicesima posizione con Apnea nel 2024.

Approfondimento

Emma Marrone bloccata in ascensore a Roma per quasi un'ora

FOTOGALLERY

©Getty

1/13
Musica

Emma Marrone a Sanremo 2024 canta Apnea: la carriera della cantante

La cantante torna in gara sul palco dell’Ariston, dopo il secondo posto con 'Arriverà' con i Modà, la vittoria con 'Non è l’inferno' nel 2012 e la settima posizione con 'Ogni volta è così' nel 2022. Ripercorriamo tutta la carriera di questa artista italiana molto amata

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

X Factor 2026 inizia stasera, cosa aspettarsi secondo i giudici. VIDEO

TV Show

L'attesissima nuova stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle può cominciare,...

Gli Oasis verso il concerto a Roma, l'indizio social con una clip

Musica

Da parte del Comune di Roma non c'è ancora l'ufficialità, ma l'ipotesi di riportare gli Oasis...

Boys of Tommen, le immagini della serie dai bestseller di Chloe Walsh

Serie TV

Prime Video mostra per la prima volta i protagonisti dell'adattamento televisivo della popolare...

Red carpet Mostra Cinema Venezia, le pagelle ai look del 9 settembre

Cinema

Sul tappeto rosso è attesa Alba Rohrwacher, per il film in Concorso "Un Bon Petit Soldat" di...

18 foto

Elton John, a Rock in Rio canta dal vivo Skyline Pigeon dopo 7 anni

Musica

Il cantante, compositore e pianista britannico torna sul palco per un'apparizione dal vivo...

Spettacolo: Per te