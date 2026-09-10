Jackass: Best and Last, la data di uscita del film

LE ACROBAZIE E L'INCIDENTE CON IL TORO

Il film Jackass: Best and Last arriva quattro anni dopo Jackass Forever (2022), che ha introdotto una nuova generazione di burloni. Durante la produzione del capitolo precedente, Johnny Knoxville aveva eseguito una scena pericolosa, dove era stato travolto da un toro. Dopo essere volato in aria atterrando di testa, aveva riportato un’emorragia cerebrale, una commozione cerebrale, la frattura del polso e di una costola. All’epoca, aveva spiegato come l’infortunio avesse cambiato la sua prospettiva sul futuro, e aveva aggiungo che si sarebbe ritirato dalle acrobazie pericolose. “Non posso fare nulla che possa causarmi un'altra commozione cerebrale", aveva dichiarato in un’intervista al podcast Books That Changed My Life. “Ho superato di gran lunga il mio limite di commozioni cerebrali, ma non mi interessa nient'altro. Non posso più farmi colpire alla testa, ma molti altri ragazzi sì”. Nonostante nella nuova pellicola abbia evitato lesioni alla testa, l’attore e la troupe hanno riproposto vecchie acrobazie e hanno sperimentato nuove imprese estreme. “Mi chiamo Johnny Knoxville e cercherò di non emozionarmi”, aveva detto lo scorso aprile sul palco del CinemaCon. “Questo è l'ultimo film di Jackass che il mondo vedrà. Jackass significa tantissimo per me. Sapevamo che stavamo girando l'ultimo, quindi ci siamo impegnati al massimo per assicurarci che fosse anche il miglior film di Jackass di sempre”.