Jackass: Best and Last, la data di uscita del film

Il quinto e ultimo capitolo della decennale saga di acrobazie, sketch e scherzi del gruppo di "Jackass" arriverà il 24 settembre 2026 in streaming su Paramount+
Il film Jackass: Best and Last di Jeff Tremaine uscirà il 24 settembre 2026 in streaming su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il quinto e ultimo capitolo della decennale saga di acrobazie, sketch e scherzi del gruppo di “Jackass”, nato dall’omonimo show di MTV, giunge così alla fine. Il cast include i membri originali Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Chris Pontius, Jason “Wee Man” Acuña, Dave England, Preston Lacy ed Ehren McGhehey.
LE ACROBAZIE E L'INCIDENTE CON IL TORO
Il film Jackass: Best and Last arriva quattro anni dopo Jackass Forever (2022), che ha introdotto una nuova generazione di burloni. Durante la produzione del capitolo precedente, Johnny Knoxville aveva eseguito una scena pericolosa, dove era stato travolto da un toro. Dopo essere volato in aria atterrando di testa, aveva riportato un’emorragia cerebrale, una commozione cerebrale, la frattura del polso e di una costola. All’epoca, aveva spiegato come l’infortunio avesse cambiato la sua prospettiva sul futuro, e aveva aggiungo che si sarebbe ritirato dalle acrobazie pericolose. “Non posso fare nulla che possa causarmi un'altra commozione cerebrale", aveva dichiarato in un’intervista al podcast Books That Changed My Life. “Ho superato di gran lunga il mio limite di commozioni cerebrali, ma non mi interessa nient'altro. Non posso più farmi colpire alla testa, ma molti altri ragazzi sì”. Nonostante nella nuova pellicola abbia evitato lesioni alla testa, l’attore e la troupe hanno riproposto vecchie acrobazie e hanno sperimentato nuove imprese estreme. “Mi chiamo Johnny Knoxville e cercherò di non emozionarmi”, aveva detto lo scorso aprile sul palco del CinemaCon. “Questo è l'ultimo film di Jackass che il mondo vedrà. Jackass significa tantissimo per me. Sapevamo che stavamo girando l'ultimo, quindi ci siamo impegnati al massimo per assicurarci che fosse anche il miglior film di Jackass di sempre”.
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IL SUCCESSO DELLA SAGA
Le star Steve Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Jason “Wee Man” Acuña, “Danger Ehren” McGhehey e Preston Lacy i co-creatori Jeff Tremaine e Spike Jonze fanno parte di Jackass sin dall’esordio come serie televisiva nel 2000. La nascita di Jackass risale al 1999, quando l’aspirante attore e neo-scrittore Johnny Knoxville aveva avuto l’idea di testare su sé stesso diversi articoli di auto-difesa, come spray al peperoncino e scosse elettriche, come base per un suo articolo. Dopo aver proposto l’idea a Jeff Tremaine del Big Brother Magazine, era stato ingaggiato dal co-creatore, che l’aveva convinto a filmare quell’idea e a inventare anche altre imprese. I film a basso costo si sono tutti rivelati dei successi al botteghino. In particolare, Jackass 3D (2010) è la pellicola con il maggior incasso mondiale, con 171 milioni di dollari a fronte di un budget di 20 milioni di dollari. Il franchise ha anche pubblicato versioni estese con scene bonus, speciali televisivi per la “Shark Week” e lo spin-off Bad Grandpa. La pellicola Jackass Forever (2022) ha incassato 80 milioni di dollari in tutto il mondo (superando di poco il film originale del 2000), ma è uscito nelle sale proprio quando la pandemia aveva costretto alla chiusura molti cinema. Aveva inoltre introdotto nuovi membri nella famiglia di Jackass, rispettivamente Zach Holmes, McInerney, Jasper Dolphin, Eric Manaka e Rachel Wolfson.
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