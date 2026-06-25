Il film Jackass: Best and Last riunisce nuovamente i volti principali del progetto, con una forte componente di partecipazione diretta e auto-rappresentazione. Tra i protagonisti figura Johnny Knoxville, insieme a Jason “Wee Man” Acuña, Lance Bangs e Tory Belleci, tutti presenti come interpreti di sé stessi, secondo la tradizione del franchise.

Accanto a loro compaiono numerosi membri ricorrenti del collettivo e collaboratori storici come Dave England, Preston Lacy, Loomis Fall, Zach Holmes, Rick Kosick e altri volti legati all’universo Jackass. Il progetto include inoltre materiali d’archivio che riportano in scena figure storiche come Ryan Dunn e Bam Margera, contribuendo a costruire una dimensione commemorativa dell’intero percorso del gruppo.

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