Jackass: Best and Last, cosa sapere sul film con Johnny Knoxville sulla banda più pazzaCinema
Introduzione
Addio agli stunt più pazzi e rock 'n roll del mondo: il gran finale del team Jackass, intitolato Jackass: Best and Last, arriva al cinema da oggi, giovedì 25 giugno 2026.
Il collettivo di performer noto per le sue acrobazie estreme e gli scherzi fisici al limite della sopportazione torna sul grande schermo con un progetto concepito come chiusura definitiva del franchise.
L’operazione si configura come un ultimo atto celebrativo, costruito attorno a nuovi stunt e materiali d’archivio, con l’obiettivo dichiarato di sancire la conclusione di un percorso durato oltre vent’anni all’insegna dell’assurdo e del rischio volontario.
Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su Jackass: Best and Last, di cui potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: un ultimo giro di giostra senza freni
Al centro del film Jackass: Best and Last si trova una nuova sequenza di prove fisiche, scherzi e sfide che riportano in scena il gruppo storico e alcune presenze successive del progetto. L’impianto narrativo non segue una struttura tradizionale, ma si articola come una successione di episodi autonomi, costruiti per esaltare l’escalation di situazioni pericolose e grottesche.
L’insieme degli stunt, tra inediti e richiami al passato, punta a chiudere simbolicamente il cerchio di un’esperienza collettiva fondata sull’amicizia, sull’eccesso e su un umorismo fisico volutamente estremo, senza rivelare dettagli che anticipino le singole sequenze.
Cast e personaggi: il ritorno del gruppo storico
Il film Jackass: Best and Last riunisce nuovamente i volti principali del progetto, con una forte componente di partecipazione diretta e auto-rappresentazione. Tra i protagonisti figura Johnny Knoxville, insieme a Jason “Wee Man” Acuña, Lance Bangs e Tory Belleci, tutti presenti come interpreti di sé stessi, secondo la tradizione del franchise.
Accanto a loro compaiono numerosi membri ricorrenti del collettivo e collaboratori storici come Dave England, Preston Lacy, Loomis Fall, Zach Holmes, Rick Kosick e altri volti legati all’universo Jackass. Il progetto include inoltre materiali d’archivio che riportano in scena figure storiche come Ryan Dunn e Bam Margera, contribuendo a costruire una dimensione commemorativa dell’intero percorso del gruppo.
Produzione: una chiusura consapevole del franchise
La regia di Jackass: Best and Last è affidata a Jeff Tremaine, già figura centrale nella costruzione del linguaggio visivo e narrativo del franchise. La sceneggiatura viene attribuita a Jason “Wee Man” Acuña, Tory Belleci e J.P. Blackmon, a conferma della natura interna e collaborativa del progetto creativo.
L’impostazione produttiva appare orientata alla celebrazione conclusiva del brand, recuperando elementi storici e inserendoli in un contesto nuovo che funge da epilogo. L’operazione si presenta quindi come una sintesi tra materiale originale e memoria del percorso precedente.
Aspetti tecnici: tra stunt, montaggio e archivio
Dal punto di vista tecnico, il film Jackass: Best and Last si basa su una costruzione ibrida che alterna riprese inedite a sequenze di repertorio. La regia di Tremaine privilegia un approccio dinamico, volto a enfatizzare l’impatto immediato degli stunt e la loro componente fisica.
Il montaggio svolge un ruolo centrale nel mantenere il ritmo serrato, trasformando la successione degli episodi in un flusso continuo di situazioni comiche ed estreme. L’utilizzo di materiale d’archivio contribuisce inoltre a stratificare il racconto, creando un effetto di memoria condivisa che attraversa l’intera operazione.
Accoglienza: un evento costruito sull’attesa dei fan
Il film Jackass: Best and Last è un appuntamento pensato soprattutto per il pubblico storico del franchise, con un forte richiamo alla nostalgia e alla continuità dell’esperienza comica originaria. L’operazione si configura come un evento cinematografico celebrativo, fondato sulla riconoscibilità del brand e sulla sua lunga permanenza nella cultura pop.