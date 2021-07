Jackass Forever, il trailer del nuovo film tratto dalla mitica serie

È stato diffuso online il trailer di Jackass Forever, il nuovo film della saga cinematografica che si ispira all'omonimo franchise cult di MTV.

Si tratta del quarto capitolo dell'epopea filmica tratta dalla serie cult di inizio anni Duemila e uscirà nelle sale cinematografiche il 22 ottobre.



Paramount ha diffuso poche ore fa il video che anticipa le immagini che vedremo sul grande schermo. Video che, non c'è nemmeno da dirlo, sta già facendo incetta di clic. I fan della gang di stuntman folli capitanata da Johnny Knoxville, infatti, sono ancora tantissimi.

E benché sul volto di Knoxville e compagnia bella siano visibili le primavere collezionate (non sono più gli aitanti giovani di un tempo), la verve e l'energia sono ancora assolutamente presenti.

L'unico che manca all'appello è Bam Margera, allontanato dalla produzione e con un ordine restrittivo nei confronti del regista Jeff Tremaine (come vi spiegheremo in maniera più dettagliata nell'ultimo paragrafo).



Potete vedere il trailer del film Jackass Forever nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.