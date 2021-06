Jackass 4, ecco i nuovi membri del cast: l'annuncio di Steve-O

Il mitico stuntman che è diventato una vera e propria rockstar grazie al franchise di cui è protagonista dai primi anni Duemila ha pubblicato un video dal set dell'attesissimo quarto (e pare ultimo con Johnny Knoxville) capitolo della serie cinematografica. La più pazza dello schermo, senza se e senza ma... Mostrando alcuni secondi delle riprese della pellicola, ha svelato - per la gioia dei fan - alcune indiscrezioni sulle new entry di Jackass 4. Purtroppo non ci sarà Bam Margera, per motivi molto gravi e seri

Steve-O ha rivelato alcuni nuovi membri del cast di Jackass 4, il quarto (e pare ultimo capitolo con Johnny Knoxville) della serie cinematografica più folle, irriverente e fuori di testa dello schermo.



Ben prima che i Maneskin consacrassero a modo di dire il ritornello della loro hit Zitti e buoni, Steve-O, Johnny Knoxville e compagnia bella potevano gridarlo a gran voce...

"Siamo fuori di testa". Assolutamente sì, Steve-O, lo siete senza alcun dubbio. È proprio questo il segreto del successo di questo gruppo di stunt folli, così folli da essere riusciti a costruire un impero su quelle che molti saggi potrebbero definire bravate. Ma che bravate?! Pazzie caratterizzate da un livello di pericolosità tale da dover far comparire il cartello "Attenzione, non cercate di replicare a casa le azioni che vedete nelle prossime scene" ogni due per tre...



Le new entry del quarto film

Oltre al cast originale (e possiamo dire storico) del franchise - che comprende Johnny Knoxville, Jason 'Wee Man' Acuña, Chris Pontius, Dave England, Ehren McGhehey e Preston Lacy (e ovviamente lo stesso Steve-O) - saranno presenti Jasper Dolphin, Sean McInerney e Zach Holmes.



Il primo è il celebre attore, doppiatore e rapper statunitense; il secondo è anche conosciuto con il soprannome di Poopies ed è un famoso surfista-stuntman, grande amico del team di Jackass.



Infine Zach Holmes, lo sceneggiatore e produttore conosciuto per le pellicole diventate cult come Hollywood Uncensored (2021), blockheaDs 3 (2018) e Too Stupid to Die (2018).



Purtroppo avrete notato che manca all'appello Bam Margera. Benché all'inizio facesse parte del cast, alcuni incidenti durante i ciak hanno spinto i produttori a rimuoverlo dal montaggio finale.



Bam Margera è stato letteralmente bandito dal set di Jackass. E non così per dire: c'è proprio un ordine restrittivo contro di lui che il tribunale ha concesso al regista Jeff Tremaine.



I problemi che hanno portato a tagliare fuori Bam Margera

approfondimento Fast & Furious 9, il video con le acrobazie degli stuntman Lo stuntman e skater professionista Bam Margera è stato uno dei nomi della prima ora del progetto Jackass. Durante le riprese del quarto capitolo dell'epopea cinematografica, però, pare che Margera abbia tenuto un atteggiamento "alquanto" difficile sul set, tanto da spingere il regista Jeff Tremaine a tagliare tutte le sue scene e a volerlo fuori dal film. A svelare il licenziamento era stato lo stesso licenziato, che aveva pubblicato una serie di video in cui invitava il pubblico a boicottare la pellicola. Bam Margera aveva spiegato che c'erano stati dei problemi con la produzione per richieste pressanti di sottoporsi a esame delle urine e ad alcol test.



La produzione gli avrebbe perfino affiancato sul set un “professionista del benessere". Dopo alcuni video scabrosi pubblicati sui social network da Margera, poi rimossi, l'attore aveva rivelato di soffrire di bipolarismo, sostenendo di aver intrapreso una cura. Tuttavia la situazione è precipitata, spingendo il regista Jeff Tremaine a chiedere un ordine restrittivo nei suoi confronti. Non è mai stato spiegato nel dettaglio e in maniera ufficiale il motivo che avrebbe portato Tremaine a tale richiesta (che è stata concessa dalle autorità, quindi si tratta certamente di un motivo valido). Il sito TMZ ha accennato a minacce al regista e alla sua famiglia da parte di Margera. L'unica cosa che si sa per certo è che quest'ultimo non potrà avvicinarsi al regista e alla sua famiglia per tre anni.