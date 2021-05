Jackass 4, il primo della serie senza Ryan Dunn

In uscita nel 2021, Jackass 4 è un lungometraggio sul genere commedia/azione che verrà distribuito da Eagle Pictures/ Paramount Pictures Italia. È il quarto capitolo della celebre serie, tratto dalla serie tv omonima. A quasi 11 anni dall’ultimo capitolo, il terribile e spericolato team torna per la sua ultima avventura.

Un film che vedrà, per la prima volta, l’assenza di Ryan Dunn, morto a causa di uno schianto in automobile il 20 giugno del 2011. La sua Porsche si era schiantata contro un albero e aveva poi preso fuoco. Nel rogo era deceduto anche lo stuntman e assistente alla produzione Zachary Hartwell. Jackass 4 arriva dopo Jackass il film (2002), Jackass Number Two (2006) e Jackass 3D (2010).

L’attore 50enne ha affermato “Gli stuntmen non guardano mai troppo in là”

Una scelta che arriva quasi obbligatoria, dopo anni di danni causati volontariamente al suo fisico. Questa sarebbe la ragione principale dell’abbandono di Johnny Knoxville dopo Jackass 4.

“Girare questo tipo di film alla mia età - ha spiegato - porta due grandi problematiche: le ossa si rompono con più facilità e si perdono i sensi per molto meno, con un recupero decisamente più lungo.”

Nonostante altri membri del team di Jackass desidererebbero il quinto capitolo, Johnny Knoxville ha dichiarato di non sentirsela più e di non poter far passare altre notti insonni alla sua famiglia. L’uscita di Jackass 4, inizialmente prevista per il 5 marzo del 2021, è stata spostata a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) prima al 2 luglio, poi al 3 settembre e infine al 22 ottobre del 2021.