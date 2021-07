Jackass 4, il titolo del film e prime foto ufficiali

Il team di stuntman spericolati torna per il capitolo conclusivo di una storia iniziata al cinema nel 2002. A distanza di undici anni dall'ultimo titolo, si tratta del primo film senza Ryan Dunn Condividi:

Nuove sfide estreme e al limite dell'assurdo, da non fare a casa, come raccomandano da sempre. Il team di stuntman di “Jackass”, serie televisiva di culto trasportata al cinema dall'inizio del Duemila, giunge al capolinea con l'ultimo titolo per il grande schermo, il quarto, che arriverà nelle sale americane il prossimo autunno. “Jackass Forever” sarà il titolo dell'ultimo film con Johnny Knoxville. Il team ha inaugurato un nuovo profilo Instagram che conterrà gli scatti ufficiali dal set e molto altro. Gli appassionati possono subito andare a seguire gli aggiornamenti.

Il film dopo 11 anni "Siamo tornati! Certo, un po' più vecchi e un po' più grigi, ma sicuramente non più saggi". Il nuovo progetto del franchise "Jackass", con protagonista l'attore e stuntman statunitense Johnny Knoxville, si presenta sui social media con poche parole che tuttavia lasciano presagire ai fan cosa li attende sullo schermo il prossimo autunno. Il nuovo profilo Instagram ufficiale dedicato a "Jackass Forever" sarà il luogo virtuale dove raccogliere il materiale ufficiale che scandirà i mesi che separano i tantissimi appassionati della saga dall'uscita del quarto titolo nelle sale. E le nuove foto non tradiscono le aspettative: uomini sparati in alto come colpi di cannone, corpi sbalzati in aria da un toro inferocito. Johnny Knoxville e compagni ne hanno preparate di ogni sorta per i fan che avevano visto le avventure dei loro beniamini per l'ultima volta al cinema nel 2010 col lungometraggio "Jackass 3D". Il titolo era il terzo capitolo cinematografico dopo "Jackass" del 2002 e "Jackass Number Two", uscito nel 2006. Nel cast del film in uscita anche Chris Pontius, Jason Acuna, Ehren McGhehey, Dave England, Steve-O e Preston Lucy.