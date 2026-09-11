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Anna, la possibile scaletta del concerto a Bari

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

A luglio la rapper ha pubblicato il nuovo album Million Dollar Babe, già certificato disco d’oro e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il tormentone estivo White Girl Wasted

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Domenica 13 settembre Anna chiuderà la tournée estiva con l’appuntamento in programma a Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

anna, la possibile scaletta del concerto

A luglio Anna ha pubblicato il nuovo album Million Dollar Babe, già certificato disco d’oro e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il tormentone estivo White Girl Wasted. Tra i suoi successi più popolari ricordiamo Désolée, 30° C, BandoGasolina e Vetri neri con Ava e Capo Plaza. Dopo la lunga serie di appuntamenti live, il 13 settembre la rapper saluterà il pubblico con lo spettacolo in scena all’Arena del Levante di Bari. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani i eseguiti il 7 agosto al concerto di Palermo:

  • Mulan
  • Bikini
  • Sono io il pass
  • I love it
  • ABC
  • Don’t Tell Nobody
  • Gasolina
  • Felpa nera
  • Ciao bella
  • Advice
  • Why u mad
  • Crystal collo
  • 1 momento
  • Catalano
  • Honey
  • Codeine
  • Vetri neri
  • 2 giorni di fila
  • Tonight
  • Vieni dalla baddie
  • Benihana
  • Scontrosa
  • Anelli e collane
  • Push it
  • Una tipa come me
  • Cookies N’ Cream
  • Obsessed
  • 30° C
  • Hello Kitty
  • Désolée
  • TT LE GIRLZ
  • White Girl Wasted

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Anna, annunciato un nuovo concerto all’Unipol Dome di Milano

Dopo alcune settimane di pausa, il 28 novembre Anna darà il via alla nuova tournée nei palazzetti con l’appuntamento in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in altre sette città: Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma. Questo il calendario completo con tutti i dettagli del tour:

  • 28 novembre, Pesaro - Vitrifrigo Arena
  • 30 novembre, Padova - Fiera di Padova
  • 2 dicembre, Firenze - Nelson Mandela Forum
  • 5 dicembre, Napoli - Palapartenope
  • 11 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 12 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 13 dicembre, Milano - Unipol Dome
  • 15 dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 17 dicembre, Bologna - Unipol Arena
  • 19 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 20 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

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Anna, è uscito il nuovo album Million Dollar Babe
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