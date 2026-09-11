Anna, la possibile scaletta del concerto a Bari

anna, la possibile scaletta del concerto

A luglio Anna ha pubblicato il nuovo album Million Dollar Babe, già certificato disco d’oro e arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il tormentone estivo White Girl Wasted. Tra i suoi successi più popolari ricordiamo Désolée, 30° C, Bando, Gasolina e Vetri neri con Ava e Capo Plaza. Dopo la lunga serie di appuntamenti live, il 13 settembre la rapper saluterà il pubblico con lo spettacolo in scena all’Arena del Levante di Bari. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani i eseguiti il 7 agosto al concerto di Palermo:

Mulan

Bikini

Sono io il pass

I love it

ABC

Don’t Tell Nobody

Gasolina

Felpa nera

Ciao bella

Advice

Why u mad

Crystal collo

1 momento

Catalano

Honey

Codeine

Vetri neri

2 giorni di fila

Tonight

Vieni dalla baddie

Benihana

Scontrosa

Anelli e collane

Push it

Una tipa come me

Cookies N’ Cream

Obsessed

30° C

Hello Kitty

Désolée

TT LE GIRLZ

White Girl Wasted