Nato a Siracusa nel 1941, aveva attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo italiano: protagonista del cinema poliziottesco negli anni Settanta, era diventato una delle voci più riconoscibili per intere generazioni, dal Dottor Procton di Goldrake a numerosi divi internazionali

Tra i titoli che lo videro nel cast figurano Milano violenta, Napoli violenta, La banda del trucido e Il mammasantissima, oltre a Il poliziotto è marcio di Fernando Di Leo. Recitò anche accanto a Renato Pozzetto in Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective.

Il mondo dello spettacolo italiano saluta Elio Zamuto , pseudonimo di Elio Mazzamuto, morto all'età di 85 anni. L'artista si è spento il 9 settembre a Oriolo Romano, in provincia di Viterbo. Era nato a Siracusa il 1° maggio 1941, e in oltre cinquant'anni di carriera, aveva lavorato tra cinema, televisione, animazione e direzione del doppiaggio . La notizia della scomparsa è stata condivisa anche dai figli sui social, con un lungo messaggio del figlio Nicolas dedicato al padre.

La voce di Goldrake, Derrick e dei grandi divi

Dal timbro caldo e profondo, la voce di Zamuto ha accompagnato l'infanzia di milioni di italiani. Il suo ruolo più celebre resta quello del Dottor Procton in UFO Robot Goldrake, padre di Actarus e direttore del centro di ricerche, personaggio a cui tornò a dare voce anche nelle lavorazioni successive legate alla serie. Nell'universo dei robot giapponesi prestò la voce anche al Professor Shiba di Jeeg Robot d'Acciaio.

Il suo lavoro toccò inoltre numerosi interpreti del cinema e della televisione internazionali. Fu la voce italiana di Tom Selleck nella prima stagione di Magnum P.I., di Carl Weathers nei panni di Apollo Creed nel primo Rocky e di Steven Bauer in Scarface, e doppiò Donald Sutherland e James Caan. Tra il 1984 e il 1985 diede voce a Horst Tappert nella serie L'ispettore Derrick, in un ciclo di episodi poi ridoppiati negli anni successivi.

A questa attività affiancò il ruolo di direttore del doppiaggio per molte produzioni. Con lui se ne va dunque una delle voci che hanno segnato la cultura popolare italiana.