Jova Summer Party a Bari, la possibile scaletta del concerto di Lorenzo JovanottiMusica
Dopo lo spettacolo di Bari, il 12 e il 13 settembre Lorenzo Jovanotti porterà la sua grande festa al Circo Massimo di Roma: “Per me sono la chiusura di un cerchio di sessant’anni anni e l’apertura verso il futuro che non conosco e che del resto non ho mai conosciuto"
Dopo l’appuntamento all’Ippodromo di Agnano, martedì 8 settembre il Jova Summer Party farà tappa a Bari. Annunciati numerosi ospiti, tra i quali Merk & Kremont. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo di Lorenzo Jovanotti.
Jovanotti summer party, la possibile scaletta
Dopo la cancellazione dello spettacolo in programma a Barletta, Lorenzo Jovanotti approderà alla Darsena Marisabella di Bari. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower: “Non è stato facile individuare un’area per suonare dopo la cancellazione di Barletta (le cui autorità preposte avevano autorizzato l’area quasi un anno fa con tutte le analisi e le verifiche di agibilità per poi ritirarla una settimana prima dello show quando 35.000 persone avevano già programmato quella giornata con relativi alberghi ecc.). Sono contento che Trident Music sia riuscita a trovare un posto dove recuperare la data e oggi…balliamo! Ci sarà musica tutto il pomeriggio fino a notte, io e la mia band faremo tre set (pomeriggio, tramonto e sera) e gli ospiti di oggi sono mitici. Venitevi a divertire, facciamo vincere la gioia!”.
Stando a quanto comunicato tramite il profilo Instagram, la lunga giornata potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti, tra i quali Merk & Kremont, Emma Nolde, Kizaba e Senza Cri. Inoltre, previsto anche un DJ set di Fresco & Ali Selecta.
Approfondimento
Olbia, il Jova Summer Party 2026 porta la libertà oltre i fili spinati
Al momento Lorenzo Jovanotti (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della giornata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti all’appuntamento di Olbia:
Afternoon Set 1
Ricordati di vivere
Si alza il vento
Afternoon Set 2
Cado verso l’alto
Un raggio di sole
Tutto l’amore che ho
DNA
Main Set
Shiva jam
Attaccami la spina
Lo scimpanzé
(Tanto)3
Gimme Five
Penso positivo
Oceanica
Le canzoni
Buon vento
Mi fido di te
Ora
Come musica
No Potho Reposare
So solo che la vita / Estate
Bella
I love you baby
L’estate addosso
Ti porto via con me
La notte dei desideri
Gente della notte
Chiaro di luna
Baciami ancora / Sapore di sale
Oh, vita!
Muoviti muoviti
Una tribù che balla
Ciao mamma
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
Gli immortali
L’ombelico del mondo
Ragazzo fortunato
A te
Dopo lo spettacolo di Bari, il 12 e il 13 settembre Lorenzo Jovanotti porterà la sua grande festa al Circo Massimo di Roma: “Per me sono la chiusura di un cerchio di sessant’anni anni e l’apertura verso il futuro che non conosco e che del resto non ho mai conosciuto. Una pedalata alla volta, ogni giorno è l’inizio di qualcosa”.
Approfondimento
Jova Summer Party, il concerto di Barletta sarà l'8 settembre a Bari
©Getty
Jovanotti, la sua storia dalla radio all'ultimo tour. FOTO
Reduce dal PalaJova, la tournée che ha segnato il suo ritorno live dopo l'incidente in bicicletta a Santo Domingo, Jovanotti, il prossimo 26 luglio, sarà protagonista di un concerto unico al No Borders Music Festival, riservato a 5mila ciclisti