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Jova Summer Party a Bari, la possibile scaletta del concerto di Lorenzo Jovanotti

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo lo spettacolo di Bari, il 12 e il 13 settembre Lorenzo Jovanotti porterà la sua grande festa al Circo Massimo di Roma: “Per me sono la chiusura di un cerchio di sessant’anni anni e l’apertura verso il futuro che non conosco e che del resto non ho mai conosciuto"

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Dopo l’appuntamento all’Ippodromo di Agnano, martedì 8 settembre il Jova Summer Party farà tappa a Bari. Annunciati numerosi ospiti, tra i quali Merk & Kremont. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo di Lorenzo Jovanotti.

Jovanotti summer party, la possibile scaletta

 

Dopo la cancellazione dello spettacolo in programma a Barletta, Lorenzo Jovanotti approderà alla Darsena Marisabella di Bari. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower: “Non è stato facile individuare un’area per suonare dopo la cancellazione di Barletta (le cui autorità preposte avevano autorizzato l’area quasi un anno fa con tutte le analisi e le verifiche di agibilità per poi ritirarla una settimana prima dello show quando 35.000 persone avevano già programmato quella giornata con relativi alberghi ecc.). Sono contento che Trident Music sia riuscita a trovare un posto dove recuperare la data e oggi…balliamo! Ci sarà musica tutto il pomeriggio fino a notte, io e la mia band faremo tre set (pomeriggio, tramonto e sera) e gli ospiti di oggi sono mitici. Venitevi a divertire, facciamo vincere la gioia!”.

 

Stando a quanto comunicato tramite il profilo Instagram, la lunga giornata potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti, tra i quali Merk & Kremont, Emma Nolde, Kizaba e Senza Cri. Inoltre, previsto anche un DJ set di Fresco & Ali Selecta.

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Al momento Lorenzo Jovanotti (FOTO) non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della giornata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti all’appuntamento di Olbia:

 

Afternoon Set 1

Ricordati di vivere

Si alza il vento

 

Afternoon Set 2

Cado verso l’alto

Un raggio di sole

Tutto l’amore che ho

DNA

 

Main Set

Shiva jam

Attaccami la spina

Lo scimpanzé

(Tanto)3

Gimme Five

Penso positivo

Oceanica

Le canzoni

Buon vento

Mi fido di te

Ora

Come musica

No Potho Reposare

So solo che la vita / Estate

Bella

I love you baby

L’estate addosso

Ti porto via con me

La notte dei desideri

Gente della notte

Chiaro di luna

Baciami ancora / Sapore di sale

Oh, vita!

Muoviti muoviti

Una tribù che balla

Ciao mamma

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Gli immortali

L’ombelico del mondo

Ragazzo fortunato

A te

 

 

Dopo lo spettacolo di Bari, il 12 e il 13 settembre Lorenzo Jovanotti porterà la sua grande festa al Circo Massimo di Roma: “Per me sono la chiusura di un cerchio di sessant’anni anni e l’apertura verso il futuro che non conosco e che del resto non ho mai conosciuto. Una pedalata alla volta, ogni giorno è l’inizio di qualcosa”.

Approfondimento

Jova Summer Party, il concerto di Barletta sarà l'8 settembre a Bari
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