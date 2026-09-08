Dopo lo spettacolo di Bari, il 12 e il 13 settembre Lorenzo Jovanotti porterà la sua grande festa al Circo Massimo di Roma: “Per me sono la chiusura di un cerchio di sessant’anni anni e l’apertura verso il futuro che non conosco e che del resto non ho mai conosciuto"

Jovanotti summer party, la possibile scaletta

Dopo la cancellazione dello spettacolo in programma a Barletta, Lorenzo Jovanotti approderà alla Darsena Marisabella di Bari. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre due milioni e mezzo di follower: “Non è stato facile individuare un’area per suonare dopo la cancellazione di Barletta (le cui autorità preposte avevano autorizzato l’area quasi un anno fa con tutte le analisi e le verifiche di agibilità per poi ritirarla una settimana prima dello show quando 35.000 persone avevano già programmato quella giornata con relativi alberghi ecc.). Sono contento che Trident Music sia riuscita a trovare un posto dove recuperare la data e oggi…balliamo! Ci sarà musica tutto il pomeriggio fino a notte, io e la mia band faremo tre set (pomeriggio, tramonto e sera) e gli ospiti di oggi sono mitici. Venitevi a divertire, facciamo vincere la gioia!”.

Stando a quanto comunicato tramite il profilo Instagram, la lunga giornata potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti, tra i quali Merk & Kremont, Emma Nolde, Kizaba e Senza Cri. Inoltre, previsto anche un DJ set di Fresco & Ali Selecta.