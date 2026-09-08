Il Volo, la possibile scaletta del concerto a Caserta

Dopo l’appuntamento di Caserta, il trio continuerà la tournée estiva con gli spettacoli in programma a Pordenone e Mantova. Inoltre, a fine anno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno in concerto nei palazzetti di cinque città: Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna

il volo in concerto, la possibile scaletta

In questi mesi Il Volo sta portando la sua musica in giro per l’Italia. Martedì 8 settembre il trio sarà sul palco di Piazza Carlo di Borbone. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Attesi i grandi successi della formazione. Al momento il gruppo (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Teamworld, queste le canzoni proposte alla tournée estiva del 2024:

L’estasi dell’oro

Nessun dorma

Il mondo

Your Love

Granada

Un amore così grande

Cinema Paradiso: Love Theme

Would He Even Know Me Now

All By Myself

If I Can Dream

E lucevan le stelle

Delilah

Smile

Conradiana

‘O surdato ‘nnammurato

My Way

Hallelujah

La donna è mobile

Nella fantasia

Here’s To You

Surrender (Torna a Surriento)

Caruso

Funiculì, funiculà

Libiamo ne’ lieti calici

‘O sole mio

Grande amore