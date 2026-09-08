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Il Volo, la possibile scaletta del concerto a Caserta

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo l’appuntamento di Caserta, il trio continuerà la tournée estiva con gli spettacoli in programma a Pordenone e Mantova. Inoltre, a fine anno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno in concerto nei palazzetti di cinque città: Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna

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Nuovo appuntamento live con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo de Il Volo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte a Caserta.

il volo in concerto, la possibile scaletta

 

In questi mesi Il Volo sta portando la sua musica in giro per l’Italia. Martedì 8 settembre il trio sarà sul palco di Piazza Carlo di Borbone. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Attesi i grandi successi della formazione. Al momento il gruppo (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Teamworld, queste le canzoni proposte alla tournée estiva del 2024:

  • L’estasi dell’oro
  • Nessun dorma
  • Il mondo
  • Your Love
  • Granada
  • Un amore così grande
  • Cinema Paradiso: Love Theme
  • Would He Even Know Me Now
  • All By Myself
  • If I Can Dream
  • E lucevan le stelle
  • Delilah
  • Smile
  • Conradiana
  • ‘O surdato ‘nnammurato
  • My Way
  • Hallelujah
  • La donna è mobile
  • Nella fantasia
  • Here’s To You
  • Surrender (Torna a Surriento)
  • Caruso
  • Funiculì, funiculà
  • Libiamo ne’ lieti calici
  • ‘O sole mio
  • Grande amore

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Dopo l’appuntamento di Caserta, il trio continuerà la tournée estiva con gli spettacoli in programma a Pordenone e Mantova. Inoltre, a fine anno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno in concerto nei palazzetti di cinque città: Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna.

 

Questi i dettagli dei concerti:

  • 20 settembre, Perdenone - Teatro Verdi
  • 24 settembre, Mantova - Esedra Palazzo Te
  • 26 settembre, Mantova - Esedra Palazzo Te
  • 27 settembre, Mantova - Esedra Palazzo Te
  • 7 dicembre, Milano - Forum
  • 12 dicembre, Firenze - Mandela Forum
  • 17 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
  • 19 dicembre, Torino - Inalpi Arena
  • 20 dicembre, Bologna - Unipol Arena
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