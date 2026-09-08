Il Volo, la possibile scaletta del concerto a Caserta

Dopo l’appuntamento di Caserta, il trio continuerà la tournée estiva con gli spettacoli in programma a Pordenone e Mantova. Inoltre, a fine anno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno in concerto nei palazzetti di cinque città: Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna
Nuovo appuntamento live con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo de Il Volo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte a Caserta.
il volo in concerto, la possibile scaletta
In questi mesi Il Volo sta portando la sua musica in giro per l’Italia. Martedì 8 settembre il trio sarà sul palco di Piazza Carlo di Borbone. Stando a quanto comunicato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Attesi i grandi successi della formazione. Al momento il gruppo (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Teamworld, queste le canzoni proposte alla tournée estiva del 2024:
- L’estasi dell’oro
- Nessun dorma
- Il mondo
- Your Love
- Granada
- Un amore così grande
- Cinema Paradiso: Love Theme
- Would He Even Know Me Now
- All By Myself
- If I Can Dream
- E lucevan le stelle
- Delilah
- Smile
- Conradiana
- ‘O surdato ‘nnammurato
- My Way
- Hallelujah
- La donna è mobile
- Nella fantasia
- Here’s To You
- Surrender (Torna a Surriento)
- Caruso
- Funiculì, funiculà
- Libiamo ne’ lieti calici
- ‘O sole mio
- Grande amore
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Dopo l’appuntamento di Caserta, il trio continuerà la tournée estiva con gli spettacoli in programma a Pordenone e Mantova. Inoltre, a fine anno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno in concerto nei palazzetti di cinque città: Milano, Firenze, Roma, Torino e Bologna.
Questi i dettagli dei concerti:
- 20 settembre, Perdenone - Teatro Verdi
- 24 settembre, Mantova - Esedra Palazzo Te
- 26 settembre, Mantova - Esedra Palazzo Te
- 27 settembre, Mantova - Esedra Palazzo Te
- 7 dicembre, Milano - Forum
- 12 dicembre, Firenze - Mandela Forum
- 17 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport
- 19 dicembre, Torino - Inalpi Arena
- 20 dicembre, Bologna - Unipol Arena
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