Ignazio Boschetto de Il Volo è diventato papà

Fiocco azzurro in casa Boschetto-Bertolini: Ignazio Boschetto , cantante de Il Volo, e sua moglie, la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini, hanno accolto il loro primo figlio, Gabriele.

Inizialmente, la futura mamma e il cantante pensavano di aspettare una bambina, a cui avevano scelto di dare il nome Bianca. Tuttavia, l’ecografia morfologica, effettuata nel secondo trimestre di gravidanza, ha rivelato che sarebbe nato un maschietto. Da subito i due avevano fatto sapere che avrebbero chiamato il bambino Gabriele.

La coppia aveva annunciato la dolce attesa lo scorso aprile con un messaggio carico di emozione: “Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma”.

Prima hanno celebrato le nozze con una cerimonia civile in provincia di Bologna, poi hanno organizzato una festa sul Lago di Como.

La relazione tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si è consolidata rapidamente. I due si sono uniti in matrimonio meno di un anno fa, nel settembre 2024.

L’attesa degli ultimi giorni

Nelle settimane precedenti al parto, Ignazio e Michelle avevano condiviso con i loro follower l’emozione crescente di quei giorni. Mancava davvero poco e la coppia contava le ore che li separavano dall’incontro con il primogenito. “Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro”, avevano scritto sui social.

Adesso il momento tanto atteso è arrivato: Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono finalmente a casa con il piccolo Gabriele. La famiglia si è allargata e il futuro appare già colmo di nuove emozioni. Una nuova vita a tre, pronta a dare innumerevoli gioie ed emozioni a mamma, papà e figlioletto.