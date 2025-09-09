Ignazio Boschetto de Il Volo è diventato papà

Il cantante e sua moglie, Michelle Bertolini, hanno accolto il loro primo figlio, Gabriele. La notizia è stata resa pubblica nella giornata dell’8 settembre, quando la consorte dell’artista ha condiviso sui social un’immagine simbolica: un grande peluche, un fiocco e palloncini azzurri con la scritta “Benvenuto Gabriele”. A corredo, per confermare che il piccolo era già nato e tornato a casa con i genitori, la frase: “A casa con il nostro piccolino”
Fiocco azzurro in casa Boschetto-Bertolini: Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, e sua moglie, la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini, hanno accolto il loro primo figlio, Gabriele.
La notizia è stata resa pubblica nella giornata dell’8 settembre, quando la consorte del tenore ha condiviso sui social un’immagine simbolica: un grande peluche, un fiocco e palloncini azzurri con la scritta “Benvenuto Gabriele”. A corredo, per confermare che il piccolo era già nato e tornato a casa con i genitori, la frase: “A casa con il nostro piccolino”.
Una storia d’amore recente
La relazione tra Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini si è consolidata rapidamente. I due si sono uniti in matrimonio meno di un anno fa, nel settembre 2024.
Prima hanno celebrato le nozze con una cerimonia civile in provincia di Bologna, poi hanno organizzato una festa sul Lago di Como.
L’attesa della gravidanza
La coppia aveva annunciato la dolce attesa lo scorso aprile con un messaggio carico di emozione: “Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma”.
Inizialmente, la futura mamma e il cantante pensavano di aspettare una bambina, a cui avevano scelto di dare il nome Bianca. Tuttavia, l’ecografia morfologica, effettuata nel secondo trimestre di gravidanza, ha rivelato che sarebbe nato un maschietto. Da subito i due avevano fatto sapere che avrebbero chiamato il bambino Gabriele.
L’attesa degli ultimi giorni
Nelle settimane precedenti al parto, Ignazio e Michelle avevano condiviso con i loro follower l’emozione crescente di quei giorni. Mancava davvero poco e la coppia contava le ore che li separavano dall’incontro con il primogenito. “Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà. Manca davvero poco piccolo nostro”, avevano scritto sui social.
Adesso il momento tanto atteso è arrivato: Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono finalmente a casa con il piccolo Gabriele. La famiglia si è allargata e il futuro appare già colmo di nuove emozioni. Una nuova vita a tre, pronta a dare innumerevoli gioie ed emozioni a mamma, papà e figlioletto.
