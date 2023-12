Il Volo, Ignazio Boschetto si sposa con Michelle Bertolini

Musica

Tantissimi artisti hanno deciso di regalare al pubblico canzoni da ascoltare al caldo del caminetto o durante una serata con i propri cari. Impossibile non iniziare partendo da Cher , l’iconica e inarrivabile artista che da sette decenni domina le classifiche mondiali. La voce di Believe ha pubblicato l’album Christmas , a fare da traino il singolo DJ Play a Christmas Song in cui le atmosfere natalizie si fondono perfettamente con lo stile dance dei suoi ultimi lavori

Passiamo al mercato italiano dove i Me contro Te , amatissimi dal pubblico più giovane e non solo, hanno lanciato l’album Natale con Luì e Sofì contenente dieci canzoni

Facciamo un salto in Scandinavia, più precisamente in Svezia. Zara Larsson ha pubblicato Honor the Light, un EP dedicato alle festività. Il lavoro è stato accompagnato dall’uscita di due singoli: Memory Lane e Winter Song. Un altro grande successo per la principessa svedese del pop