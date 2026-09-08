La piattaforma di streaming ha ufficialmente confermato il ritorno della popolare commedia britannica, conosciuta in Italia con il titolo di "Finalmente maggiorenni", e ha annunciato che le riprese sono già in corso nel Regno Unito. A più di dieci anni dall'ultimo film, Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison e Joe Thomas torneranno nei rispettivi ruoli di Will, Jay, Neil e Simon Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il terzo film di The Inbetweeners si farà. Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha ufficialmente confermato il ritorno della popolare commedia britannica, conosciuta in Italia con il titolo Finalmente maggiorenni, e ha annunciato che le riprese sono già in corso nel Regno Unito. A più di dieci anni dall'ultimo film, Simon Bird, James Buckley, Blake Harrison e Joe Thomas torneranno nei rispettivi ruoli di Will, Jay, Neil e Simon. A segnare l'annuncio è anche un primo teaser trailer (che potete guardare nel video posto in fondo a questo articolo) che riporta subito al cuore della saga: l'ormai malconcia Fiat Cinquecento gialla di Simon. I quattro protagonisti salgono nuovamente a bordo della vettura, ma il motore, come da tradizione, sembra avere qualche problema a ripartire.

Il ritorno della vecchia banda Nel video promozionale i volti dei protagonisti vengono mostrati solo dopo l'apparizione dell'automobile. Quando finalmente i quattro sono insieme, la macchina non parte. Simon reagisce con un esasperato “Ah, for fu**’s sake” (traducibile come "Ah, per l’amor del cielo!", per essere eleganti...), prima che il motore riesca finalmente a mettersi in moto. Sul finestrino posteriore compare un grande numero 3, mentre Jay trova anche il modo di accogliere Netflix con una delle sue battute: “Netflix wan***ers” (traducibile come "Quelli di Netflix, che sciocchi", sempre per essere eleganti). A scrivere e dirigere il nuovo film saranno nuovamente Damon Beesley e Iain Morris, creatori della serie originale. Approfondimento The Inbetweeners 3, il cast originale per il nuovo film

Dodici anni dopo Il nuovo capitolo arriva dopo The Inbetweeners 2, uscito nel 2014. Nel secondo film Will, Simon e Neil erano finiti in Australia dopo le improbabili storie raccontate da Jay sul suo presunto anno sabbatico. La storia del franchise era però iniziata molto prima con la sitcom trasmessa da E4, andata in onda per tre stagioni tra il 2008 e il 2010. Nel 2011 era arrivato The Inbetweeners Movie, distribuito in Italia come Finalmente maggiorenni, che aveva debuttato al primo posto al box office britannico e, secondo Netflix, aveva stabilito all'epoca il record per il miglior weekend d'apertura di una commedia britannica. Nel 2014 era seguito il secondo film, mentre nel 2019 era stato realizzato lo speciale celebrativo The Inbetweeners: Fwends Reunited. Quest'ultimo, però, non rappresentava una prosecuzione della storia dei personaggi. Approfondimento Fammi il piacere, trama e cast del film con Lamy e Cluzet in sala

Cosa si sa del nuovo film Per ora Netflix non ha rivelato la trama di The Inbetweeners 3. Non è quindi ancora chiaro quale sarà l'occasione che riunirà nuovamente Will, Simon, Jay e Neil. Anche il ritorno di altri personaggi della saga non è stato confermato. Restano in particolare da chiarire le eventuali presenze di Emily Atack, interprete di Charlotte Hinchcliffe, e Emily Head, che ha vestito i panni di Carli D'Amato. Non è stata annunciata nemmeno una data di uscita. Un progetto rimasto a lungo in sospeso La possibilità di un terzo film aveva iniziato a prendere forma nell'ottobre 2025, quando Banijay UK aveva raggiunto un nuovo accordo con la società Fudge Park Productions di Beesley e Morris. L'intesa aveva aperto la strada a un possibile ritorno del franchise. Ora quel ritorno è diventato realtà. La produzione è infatti già partita e i quattro protagonisti originali sono nuovamente coinvolti nel progetto. Approfondimento Gene Wilder, 10 anni dopo: il genio malinconico della commedia