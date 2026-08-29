Gene Wilder, 10 anni dopo: il genio malinconico della commedia

«We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.»

Arthur O’Shaughnessy, Ode (1874), i versi che Willy Wonka recita dischiudendo le porte della sua fabbrica.

C’è una barca che imbocca un tunnel e nessuno sa dove porti. I bambini strillano, gli adulti si aggrappano e lui, al timone, snocciola una cantilena che pare una minaccia travestita da ninnananna. È il momento più perturbante di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971), e il volto di Gene Wilder, sotto il cilindro color prugna, ondeggia in un gioco del rocchetto tra la carezza e il baratro, tra il sorriso beato e la follia lucida.

Sicché, a dieci anni dalla morte, avvenuta il 29 agosto 2016 nella sua casa di Stamford, conviene salire su quella barca. Perché il cinema di Gene Wilder sta tutto lì: nel non capire mai, fino all’ultimo fotogramma, se stia per offrirti una caramella o per azzannarti.

Ed è forse per questo che definirlo semplicemente un comico significa guardarlo da troppo lontano. Wilder sapeva far ridere, certo. Ma la risata, per lui, non era mai la negazione del dolore. Semmai la sua forma più elegante. Una maniera di attraversarlo senza lasciarsene divorare.