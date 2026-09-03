Fammi il piacere, titolo originale Pour le plaisir, è una produzione francese del 2026. Il progetto nasce da un'idea sviluppata da Kherici nel 2024, mentre la regista era impegnata in un'altra produzione. A indirizzarla verso questa storia furono i produttori Elsa Leeb e Philippe Rousselet, che le proposero di raccontare la vicenda legata agli inventori del Womanizer, uno stimolatore clitorideo basato sulla tecnologia dell'aria pulsata.

La sceneggiatura è stata sviluppata da Gari Kinonine e David Solal, autori anche del soggetto. Dopo la prima stesura, Kherici è intervenuta sul testo, imprimendo alla storia una direzione più ampia e trasformandola in una riflessione sul piacere femminile. La regista ha spiegato di essere interessata soprattutto alle donne che, per educazione, imbarazzo o assenza di informazioni, possono evitare di parlare apertamente di questi argomenti. L'obiettivo dichiarato è affrontare il tema senza giudizi, con rispetto e sensibilità.

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