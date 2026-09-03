Fammi il piacere, trama e cast del film con Alexandra Lamy e François Cluzet al cinemaCinema
Introduzione
Arriva al cinema Fammi il piacere, commedia francese diretta da Reem Kherici che affronta con ironia e sensibilità un tema intimo come quello del piacere femminile. Al centro della storia ci sono Fanny e Thomas, una coppia sposata da vent’anni che si trova improvvisamente davanti a una verità capace di mettere in discussione gli equilibri costruiti nel corso della loro lunga relazione.
Il film, in uscita oggi - 3 settembre 2026 - dura 90 minuti e nasce dall’incontro tra commedia sentimentale, riflessione sulla sessualità e percorso di riscoperta personale.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla commedia francese Fammi il piacere, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Il film Fammi il piacere racconta di Fanny e Thomas, una coppia affiatata, legata da due decenni di matrimonio e da una complicità che sembra non conoscere crepe. L’equilibrio cambia quando Fanny rivela al marito di non avere mai raggiunto l’orgasmo. La confessione coglie Thomas di sorpresa e mette in crisi le sue convinzioni, soprattutto perché l’uomo è un ingegnere abituato ad affrontare i problemi attraverso la razionalità.
Invece di reagire con orgoglio ferito, Thomas sceglie di trasformare quella rivelazione in una nuova sfida da affrontare insieme alla moglie. Il suo approccio prende una direzione decisamente singolare: comincia a lavorare alla progettazione di un dispositivo pensato per il piacere femminile. Da quel momento, la vicenda matrimoniale assume i contorni di un’avventura tanto imprevedibile quanto sentimentale.
Fanny, dal canto suo, intraprende un percorso di conoscenza del proprio corpo e delle proprie emozioni. Thomas affronta invece questo territorio sconosciuto con lo stesso entusiasmo con cui affronterebbe un progetto tecnico, alternando intuizioni e goffaggine. Tra esperimenti e prototipi, la coppia finisce così per mettere in discussione non soltanto il modo di vivere il piacere, ma anche la propria relazione.
Cast e personaggi
A interpretare Fanny nel film Fammi il piacere è Alexandra Lamy, mentre François Cluzet veste i panni di Thomas, il marito che decide di affrontare la scoperta della moglie attraverso un'insolita soluzione tecnologica. La coppia protagonista è affiancata da Delphine Baril nel ruolo di Pauline e da François Bureloup, che interpreta un ginecologo. Nel cast figurano inoltre François-Xavier Demaison nei panni di Serge, Laure Hennequart nel ruolo di una ballerina di pole dance, Kyan Khojandi nei panni di Pierre e Huguette Lacheau nel ruolo di Odile.
La stessa Reem Kherici compare davanti alla macchina da presa nel ruolo di Victoria, una sessuologa. La scelta di non affidarsi il ruolo principale viene spiegata dalla regista come una decisione precisa: voleva osservare e raccontare la protagonista con particolare attenzione alla sua dimensione emotiva, al rapporto con il corpo e alla femminilità.
Produzione
Fammi il piacere, titolo originale Pour le plaisir, è una produzione francese del 2026. Il progetto nasce da un'idea sviluppata da Kherici nel 2024, mentre la regista era impegnata in un'altra produzione. A indirizzarla verso questa storia furono i produttori Elsa Leeb e Philippe Rousselet, che le proposero di raccontare la vicenda legata agli inventori del Womanizer, uno stimolatore clitorideo basato sulla tecnologia dell'aria pulsata.
La sceneggiatura è stata sviluppata da Gari Kinonine e David Solal, autori anche del soggetto. Dopo la prima stesura, Kherici è intervenuta sul testo, imprimendo alla storia una direzione più ampia e trasformandola in una riflessione sul piacere femminile. La regista ha spiegato di essere interessata soprattutto alle donne che, per educazione, imbarazzo o assenza di informazioni, possono evitare di parlare apertamente di questi argomenti. L'obiettivo dichiarato è affrontare il tema senza giudizi, con rispetto e sensibilità.
Dalla vicenda reale al film
Alla base della storia raccontata dal film francese Fammi il piacere c'è una vicenda realmente accaduta: la nascita del Womanizer, indicato nella scheda come il sex toy più venduto al mondo nel 2013.
Kherici si è interessata alla storia dopo avere visto un reportage di Konbini dedicato ai suoi creatori, rimanendo colpita da alcuni aspetti della loro vicenda. L'elemento reale è stato quindi trasformato in una commedia che mette al centro non soltanto l'invenzione tecnologica, ma anche la relazione tra i protagonisti e il tema della scoperta del piacere.
Riprese e aspetti tecnici
Le riprese del film Fammi il piacere si sono svolte nell'estate del 2025 in Francia. Tra le location figura anche l'area storica attorno allo Château-Gaillard, in Normandia.
La colonna sonora è stata affidata a Laurent Aknin, mentre la regia è firmata da Reem Kherici. Il film appartiene al genere della commedia e ha una durata complessiva di 90 minuti.
Fammi il piacere arriva nelle sale italiane il 3 settembre 2026.