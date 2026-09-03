Al suo fianco c’è Alex, interpretato da Max Angioni, tirocinante non retribuito, mammone e aspirante investigatore dotato soprattutto di entusiasmo.

Angioni porta nel film la propria cifra comica, quella capacità di sembrare contemporaneamente convinto di quello che sta facendo e stupito di trovarsi lì a farlo. C’è, nel suo Alex, anche il ritratto affettuoso di una generazione di trentenni eternamente precari, sospesi tra sogni piccoli e paura di sbagliare.

In più Alex conserva fin dall’adolescenza una passione per Sara, la figlia del Brigante, oggi agente di polizia.

E così l’indagine si complica anche con le faccende del cuore.

Perché Chandler sarà pure Chandler, ma anche Marlowe avrebbe avuto qualche difficoltà se la figlia del principale sospettato fosse stata la ragazza dei sogni del suo Watson.

Forest e Angioni funzionano bene insieme proprio perché appartengono a due comicità differenti: il primo lavora sullo straniamento e sull’assurdo, il secondo sull’ingenuità e sullo spaesamento generazionale.