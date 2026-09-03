Radio Zeta Future Hits Live 2026, Premio Emergente a G. Mineiro

Tanti spariscono mentre lei resta. Ci sarà un perché…la risposta è facile: ogni canzone è un rinnovamento, la sua musica è metamorfosi costante. L’ultimo suo singolo, quello che ha cantato al popolo di Radio Zeta, si intitola Tucamarema (che poi è la fusione tra Tuca Tuca e Macarena) e racconta di due persone che pur non essendo le due metà della stessa mela continuano a cercarsi.