Jova Summer Party a Napoli, la possibile scaletta del concerto

Jova summer party, la possibile scaletta del concerto

Dopo gli appuntamenti in Sicilia, Lorenzo Jovanotti ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 2.600.000 follower: "Non è un concerto ‘impacchettato’, è un’avventura di un giorno che resta nel cuore e addosso come un’emozione forte. Ho sognato a lungo di realizzare qualcosa di nuovo che smontasse il concetto di concerto come prodotto standard, perché amo la musica e so che la musica può scatenare forze molto belle. Ci abbiamo lavorato per mesi e ora che siamo oltre la metà di questa storia (mancano Napoli, Bari e le due finalissime di Roma) ci tengo a dire alla mia squadra che sta facendo un lavoro eccezionale, e di mantenerci concentrati perché stiamo realizzando una cosa unica e nuova".

La pagina Instagram del Jova Summer Party ha svelato i nomi dei primi ospiti attesi nel corso della lunga giornata: i Planet Funk, Parisi, i Patagarri, la Gangbé Brass Band, Enzo Avitabile con i Bottari e la Black Tarantella Band, Antonia, Walter Ricci, Micol Touadi & Karma. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della giornata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte all’appuntamento di Olbia:

Afternoon Set 1

Ricordati di vivere

Si alza il vento

Afternoon Set 2

Cado verso l’alto

Un raggio di sole

Tutto l’amore che ho

DNA

Main Set

Shiva jam

Attaccami la spina

Lo scimpanzé

(Tanto)3

Gimme Five

Penso positivo

Oceanica

Le canzoni

Buon vento

Mi fido di te

Ora

Come musica

No Potho Reposare

So solo che la vita / Estate

Bella

I love you baby

L’estate addosso

Ti porto via con me

La notte dei desideri

Gente della notte

Chiaro di luna

Baciami ancora / Sapore di sale

Oh, vita!

Muoviti muoviti

Una tribù che balla

Ciao mamma

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Gli immortali

L’ombelico del mondo

Ragazzo fortunato

A te