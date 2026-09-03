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Jova Summer Party a Napoli, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo l’atteso appuntamento in programma all’Ippodromo di Agnano, martedì 8 settembre Lorenzo Jovanotti sarà in concerto a Bari. Chiusura al Circo Massimo di Roma con gli spettacoli di sabato 12 e domenica 13 settembre

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Dopo i due concerti di Palermo, sabato 5 settembre il cantautore porterà il Jova Summer Party al pubblico di Napoli. Annunciati numerosi ospiti, tra i quali i Planet Funk. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento in programma all'Ippodromo di Agnano.

Jova summer party, la possibile scaletta del concerto

Dopo gli appuntamenti in Sicilia, Lorenzo Jovanotti ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 2.600.000 follower: "Non è un concerto ‘impacchettato’, è un’avventura di un giorno che resta nel cuore e addosso come un’emozione forte. Ho sognato a lungo di realizzare qualcosa di nuovo che smontasse il concetto di concerto come prodotto standard, perché amo la musica e so che la musica può scatenare forze molto belle. Ci abbiamo lavorato per mesi e ora che siamo oltre la metà di questa storia (mancano Napoli, Bari e le due finalissime di Roma) ci tengo a dire alla mia squadra che sta facendo un lavoro eccezionale, e di mantenerci concentrati perché stiamo realizzando una cosa unica e nuova".

 

La pagina Instagram del Jova Summer Party ha svelato i nomi dei primi ospiti attesi nel corso della lunga giornata: i Planet Funk, Parisi, i Patagarri, la Gangbé Brass Band, Enzo Avitabile con i Bottari e la Black Tarantella Band, Antonia, Walter Ricci, Micol Touadi & Karma. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della giornata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte all’appuntamento di Olbia:

 

Afternoon Set 1

Ricordati di vivere

Si alza il vento

 

Afternoon Set 2

Cado verso l’alto

Un raggio di sole

Tutto l’amore che ho

DNA

 

Main Set

Shiva jam

Attaccami la spina

Lo scimpanzé

(Tanto)3

Gimme Five

Penso positivo

Oceanica

Le canzoni

Buon vento

Mi fido di te

Ora

Come musica

No Potho Reposare

So solo che la vita / Estate

Bella

I love you baby

L’estate addosso

Ti porto via con me

La notte dei desideri

Gente della notte

Chiaro di luna

Baciami ancora / Sapore di sale

Oh, vita!

Muoviti muoviti

Una tribù che balla

Ciao mamma

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Gli immortali

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Ragazzo fortunato

A te

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  • 8 settembre, Bari - recupero della data del 17 agosto
  • 12 settembre, Roma - SOLD OUT
  • 13 settembre, Roma

 

Dopo aver pubblicato il suo primo album Jovanotti for President nel 1988, negli anni successivi il cantautore si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena musicale italiana. Tra i suoi album più popolari ricordiamo Lorenzo 1994, Buon sangue, Ora e Lorenzo 2015 CC. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Ragazzo fortunato, Penso positivo, Bella, Per te, Mi fido di te, Baciami ancora, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, L’estate addosso e Un mondo a parte. Spazio anche alle collaborazioni: da Il mio nome è mai più con Luciano Ligabue e Piero Pelù a Mondo con Cesare Cremonini passando per Tu mi porti su con Giorgia.

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©Getty

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