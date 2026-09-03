Coez, la possibile scaletta dei concerti a Verona

coez, la possibile scaletta dei concerti

Grande attesa per i due appuntamenti di Coez. Il 5 e il 6 settembre il cantautore salirà sul palco del Teatro Romano, questo l’indirizzo: via Regaste Redentore, 2, 37010, Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre allo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è