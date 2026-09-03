Coez, la possibile scaletta dei concerti a Verona

Giovedì 10 settembre Coez riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Antico di Taormina. Infine, l’artista chiuderà la tourneè estiva con i due concerti in programma il 12 e il 13 settembre al Teatro di Verdura di Palermo
Dopo il doppio appuntamento allo Sferisterio di Macerata, sabato 5 e domenica 6 settembre Coez porterà la sua musica sul palco del Teatro Romano di Verona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due concerti: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
coez, la possibile scaletta dei concerti
Grande attesa per i due appuntamenti di Coez. Il 5 e il 6 settembre il cantautore salirà sul palco del Teatro Romano, questo l’indirizzo: via Regaste Redentore, 2, 37010, Verona. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta delle due serate. Come rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre allo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Giovedì 10 settembre Coez riprenderà il tour con lo spettacolo in scena al Teatro Antico di Taormina. Infine, l’artista chiuderà la tourneè estiva con i due concerti in programma il 12 e il 13 settembre al Teatro di Verdura di Palermo. Questo il calendario con i dettagli degli spettacoli:
- 10 settembre 2026, Taormina (ME) - Teatro Antico
- 12 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
- 13 settembre 2026, Palermo - Teatro di Verdura
Dopo alcune settimane di pausa, il 30 ottobre Coez darà il via alla nuova tournée con lo spettacolo in scena all’Auditorium Conciliazione di Roma. In seguito, l’artista sarà in concerto a Torino, Milano, Bologna, Genova, Parma e Bari. Ecco tutti i concerti in programma:
- 30 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 31 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 1° novembre, Roma - Auditorium Concilazione
- 7 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 8 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 16 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 17 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 18 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 23 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 24 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
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