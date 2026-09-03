Morta Ilenia Bazzacco, ex concorrente di Masterchef malata di tumore

Terza classificata nell'edizione del 2011, aveva trasformato la passione per i fornelli in un mestiere fatto di televisione, blog, corsi e social. Da tre anni combatteva contro un tumore ovarico

Si è spenta ad Asolo, in provincia di Treviso, Ilenia Bazzacco, tra i volti della prima edizione di MasterChef Italia. Aveva 54 anni e da quasi tre conviveva con un tumore ovarico. Terza classificata nell'edizione del 2011, aveva trasformato la passione per i fornelli in un mestiere fatto di televisione, blog, corsi e social. I funerali si terranno venerdì 4 settembre.

Dalla finale di MasterChef a un mestiere fatto di cucina

Il grande pubblico l'aveva conosciuta nel 2011, quando aveva raggiunto il terzo posto nella prima edizione italiana del cooking show di Sky, quella vinta da Spyros Theodoridis. Da lì la cucina, coltivata fino a quel momento soprattutto in famiglia, era diventata la sua professione a tutti gli effetti.

Negli anni successivi Bazzacco ha condotto per sette stagioni il programma 2 chiacchiere in cucina su 7Gold, ha avviato il blog "Timo e Vaniglia" e ha collaborato diverse aziende del settore alimentare.

Content creator, home economist, food stylist, personal chef e fotografa, teneva corsi di cucina in tutta Italia ed era seguita su Instagram da una community di oltre 70mila follower. L'ultimo aggiornamento sulla piattaforma risale al 2 luglio, prima che le condizioni di salute la portassero a concentrarsi sulle cure.