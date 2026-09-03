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Morta Ilenia Bazzacco, ex concorrente di Masterchef malata di tumore

Spettacolo
Instagram @2chiacchiereincucina

Terza classificata nell'edizione del 2011, aveva trasformato la passione per i fornelli in un mestiere fatto di televisione, blog, corsi e social. Da tre anni combatteva contro un tumore ovarico

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Si è spenta ad Asolo, in provincia di Treviso, Ilenia Bazzacco, tra i volti della prima edizione di MasterChef Italia. Aveva 54 anni e da quasi tre conviveva con un tumore ovarico. Terza classificata nell'edizione del 2011, aveva trasformato la passione per i fornelli in un mestiere fatto di televisione, blog, corsi e social. I funerali si terranno venerdì 4 settembre.

Dalla finale di MasterChef a un mestiere fatto di cucina

Il grande pubblico l'aveva conosciuta nel 2011, quando aveva raggiunto il terzo posto nella prima edizione italiana del cooking show di Sky, quella vinta da Spyros Theodoridis. Da lì la cucina, coltivata fino a quel momento soprattutto in famiglia, era diventata la sua professione a tutti gli effetti.

 

Negli anni successivi Bazzacco ha condotto per sette stagioni il programma 2 chiacchiere in cucina su 7Gold, ha avviato il blog "Timo e Vaniglia" e ha collaborato diverse aziende del settore alimentare.

 

Content creator, home economist, food stylist, personal chef e fotografa, teneva corsi di cucina in tutta Italia ed era seguita su Instagram da una community di oltre 70mila follower. L'ultimo aggiornamento sulla piattaforma risale al 2 luglio, prima che le condizioni di salute la portassero a concentrarsi sulle cure.

Il ricordo della famiglia e l'ultimo saluto

A dare notizia della morte di Ilenia Bazzocco è stato il marito Marco Montanino, padre dei gemelli Riccardo e Andrea, nati nel 1998. Accanto a Ilenia negli ultimi anni segnati dalla malattia c'erano anche la madre Ester Ferraiuolo e la zia materna Doris Andreatta.

 

Nel ricordare la moglie, Montanino l'ha descritta come una donna capace di portare qualsiasi cosa "a un livello altissimo, ma senza ostentazione, con una naturalezza che lasciava quasi disarmati". Una passione, quella per la cucina, che era diventata il suo linguaggio: "Era una fuoriclasse, ma non si è mai sentita tale", ha aggiunto, sottolineando come non si fosse "mai montata la testa" nonostante i traguardi raggiunti.

 

L'ultimo saluto sarà venerdì 4 settembre, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Casella d'Asolo, dove la comunità si stringerà attorno alla famiglia.

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