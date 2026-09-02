Pooh, la possibile scaletta del concerto a Vigevano

Dopo il concerto al Castello Sforscesco di Vigevano, sabato 4 settembre la formazione proseguirà la tournée con l’appuntamento in programma a Brescia. In seguito, il gruppo porterà la sua musica al pubblico di Parma e Caserta
Venerdì 4 settembre Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli saranno in concerto al Castello Sforzesco di Vigevano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo dei Pooh: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
pooh, la possibile scaletta del concerto
Martedì 1° settembre i Pooh si sono esibiti sul palco dello Sferisterio di Macerata raccontando su Instagram: “Uno spazio straordinario, carico di storia e di memoria, che nel tempo ha accolto grandi artisti, grandi tenori e grandi orchestre. Entrare qui, salire su quel palco e sentire la musica risuonare tra quelle mura significa diventare, per una sera, parte di una storia che viene da lontano”.
Il 4 settembre Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli porteranno la loro musica sul palco del Castello Sforzesco di Vigevano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 10 luglio a Marsciano:
- Viaggi
- Banda nel vento
- Quello che non sai
- Vieni fuori
- Quando una lei va via
- Nascerò con te
- Buona fortuna
- Lettera da Berlino est
- Io e te per altri giorni
- Canterò per te
- Amici per sempre
- Il cielo è blu sopra le nuvole
- L’altra donna
- Stare senza di te
- Non lasciarmi mai più
- La mia donna
- Oceano
- L’aquila e il falco
- Parsifal
- Santa Lucia
- Tu dov’eri
- Domani
- Io ti aspetterò
- In diretta nel vento
- 50 primavere
- Notte a sorpresa
- Cercando di te
- In silenzio
- Pierre
- Uomini soli
- Giorni infiniti
- Se c’è un posto nel tuo cuore
- Che vuoi che sia
- La donna del mio amico
- Dove sto domani
- Ci penserò domani
- Piccola Katy
- Tanta voglia di lei
- Dammi solo un minuto
- Non siamo in pericolo
- Noi due nel mondo e nell’anima
- Stai con me
- Io sono vivo
- Pensiero
- Chi fermerà la musica
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Dopo il concerto al Castello Sforzesco di Vigevano, sabato 5 settembre la formazione (FOTO) riprenderà la tournée estiva con l’atteso appuntamento live in scena a Brescia. In seguito, il gruppo porterà la sua musica nelle città di Parma e Caserta. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli in programma:
- 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
- 7 settembre - Parma, Parco Ducale
- 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
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