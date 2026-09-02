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Pooh, la possibile scaletta del concerto a Vigevano

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto al Castello Sforscesco di Vigevano, sabato 4 settembre la formazione proseguirà la tournée con l’appuntamento in programma a Brescia. In seguito, il gruppo porterà la sua musica al pubblico di Parma e Caserta

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Venerdì 4 settembre Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli saranno in concerto al Castello Sforzesco di Vigevano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo dei Pooh: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

pooh, la possibile scaletta del concerto

 

Martedì 1° settembre i Pooh si sono esibiti sul palco dello Sferisterio di Macerata raccontando su Instagram: “Uno spazio straordinario, carico di storia e di memoria, che nel tempo ha accolto grandi artisti, grandi tenori e grandi orchestre. Entrare qui, salire su quel palco e sentire la musica risuonare tra quelle mura significa diventare, per una sera, parte di una storia che viene da lontano”.

 

Il 4 settembre Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli porteranno la loro musica sul palco del Castello Sforzesco di Vigevano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 10 luglio a Marsciano:

  • Viaggi
  • Banda nel vento
  • Quello che non sai
  • Vieni fuori
  • Quando una lei va via
  • Nascerò con te
  • Buona fortuna
  • Lettera da Berlino est
  • Io e te per altri giorni
  • Canterò per te
  • Amici per sempre
  • Il cielo è blu sopra le nuvole
  • L’altra donna
  • Stare senza di te
  • Non lasciarmi mai più
  • La mia donna
  • Oceano
  • L’aquila e il falco
  • Parsifal
  • Santa Lucia
  • Tu dov’eri
  • Domani
  • Io ti aspetterò
  • In diretta nel vento
  • 50 primavere
  • Notte a sorpresa
  • Cercando di te
  • In silenzio
  • Pierre
  • Uomini soli
  • Giorni infiniti
  • Se c’è un posto nel tuo cuore
  • Che vuoi che sia
  • La donna del mio amico
  • Dove sto domani
  • Ci penserò domani
  • Piccola Katy
  • Tanta voglia di lei
  • Dammi solo un minuto
  • Non siamo in pericolo
  • Noi due nel mondo e nell’anima
  • Stai con me
  • Io sono vivo
  • Pensiero
  • Chi fermerà la musica

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Dopo il concerto al Castello Sforzesco di Vigevano, sabato 5 settembre la formazione (FOTO) riprenderà la tournée estiva con l’atteso appuntamento live in scena a Brescia. In seguito, il gruppo porterà la sua musica nelle città di Parma e Caserta. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli in programma:

  • 5 settembre – Brescia, Piazza della Loggia
  • 7 settembre - Parma, Parco Ducale
  • 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

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