Pooh, la possibile scaletta del concerto a Vigevano

Venerdì 4 settembre Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli saranno in concerto al Castello Sforzesco di Vigevano . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo dei Pooh : dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

pooh, la possibile scaletta del concerto

Martedì 1° settembre i Pooh si sono esibiti sul palco dello Sferisterio di Macerata raccontando su Instagram: “Uno spazio straordinario, carico di storia e di memoria, che nel tempo ha accolto grandi artisti, grandi tenori e grandi orchestre. Entrare qui, salire su quel palco e sentire la musica risuonare tra quelle mura significa diventare, per una sera, parte di una storia che viene da lontano”.

Il 4 settembre Dodi Battaglia, Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli porteranno la loro musica sul palco del Castello Sforzesco di Vigevano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti il 10 luglio a Marsciano:

Viaggi

Banda nel vento

Quello che non sai

Vieni fuori

Quando una lei va via

Nascerò con te

Buona fortuna

Lettera da Berlino est

Io e te per altri giorni

Canterò per te

Amici per sempre

Il cielo è blu sopra le nuvole

L’altra donna

Stare senza di te

Non lasciarmi mai più

La mia donna

Oceano

L’aquila e il falco

Parsifal

Santa Lucia

Tu dov’eri

Domani

Io ti aspetterò

In diretta nel vento

50 primavere

Notte a sorpresa

Cercando di te

In silenzio

Pierre

Uomini soli

Giorni infiniti

Se c’è un posto nel tuo cuore

Che vuoi che sia

La donna del mio amico

Dove sto domani

Ci penserò domani

Piccola Katy

Tanta voglia di lei

Dammi solo un minuto

Non siamo in pericolo

Noi due nel mondo e nell’anima

Stai con me

Io sono vivo

Pensiero

Chi fermerà la musica