George Michael, arriva il trailer del film concerto sulla Faith Tour del 1988Musica
Il video che anticipa ciò che vedremo nel film su The Faith Tour riporta sul palco una delle stagioni più celebri del cantante, musicista e produttore discografico britannico che, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo, sia nella madrepatria sia all'estero
Le immagini di George Michael tornano a raccontare uno dei momenti più iconici della sua carriera nel nuovo trailer di George Michael: The Faith Tour, il film-concerto postumo dedicato alla tournée del 1988. Il progetto recupera e restaura le riprese di due concerti parigini dell’artista, realizzate quando il successo di Faith lo aveva ormai trasformato in una delle più grandi popstar internazionali.
Il materiale arriva dalle serate al Palais Omnisports de Paris-Bercy, oggi Accor Arena, durante la parte europea del tour. Le immagini, rimaste inedite fino al loro recente ritrovamento, restituiscono Michael davanti al pubblico parigino in una fase particolarmente importante della sua carriera solista.
Potete guardare il trailer del film-concerto George Michael: The Faith Tour nel video che trovate in fondo a questo articolo.
Dal repertorio degli Wham! ai successi solisti
Il trailer costruisce il racconto attraverso alcuni dei brani più rappresentativi dell’artista. Si parte da Careless Whisper, canzone nata negli anni degli Wham! e diventata però anche uno dei brani simbolo del percorso che avrebbe portato Michael alla piena affermazione come solista.
Poi arrivano alcune delle canzoni più celebri di Faith: Father Figure, I Want Your Sex e Faith, il brano che dà il titolo all’album e alla tournée.
A completare il filmato c’è anche la voce di George Michael tratta da un’intervista d’archivio. Parlando del significato della parola “faith”, l’artista afferma: “Suppongo che per me ‘fede’ significasse che la vita avrebbe continuato a riservarmi qualcosa”.
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Le riprese ritrovate
George Michael: The Faith Tour è diretto da Andy Morahan e David Austin. Il film è stato realizzato a partire dalle immagini girate con 14 telecamere su pellicola 35 mm nelle due serate parigine.
Il recupero del materiale permette così di riportare sul grande schermo una testimonianza visiva di quella fase della carriera di Michael, successiva all’uscita di Faith nel 1987.
Il film-concerto sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dall’11 dicembre 2026.
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Prima del film arriva Finding Faith
Le proiezioni avranno inoltre un’appendice speciale. Prima di ogni spettacolo sarà infatti proiettato Finding Faith, un nuovo cortometraggio diretto da Mary McCartney.
Il corto utilizza un’intervista di George Michael mai pubblicata prima, dalla quale è stata ricavata la sua voce narrante. Al materiale audio si aggiungono fotografie inedite scattate da Herb Ritts e immagini dietro le quinte della realizzazione del videoclip di Faith.
Il progetto amplia così il racconto di una delle fasi più importanti della carriera di Michael, attraverso concerti, fotografie e materiali d’archivio mai mostrati prima.
Di seguito vi mostriamo il trailer del film concerto che arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 11 dicembre.
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