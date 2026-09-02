David Donatello 2027, Martin Scorsese nominato presidente onorario

Il regista premio Oscar è stato nominato presidente onorario della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio di amministrazione dell’ente. La presidente Silvia Calandrelli, il direttore artistico Gian Luca Farinelli e i consiglieri della Fondazione hanno espresso “profonda gratitudine al Maestro” e il loro “più caloroso benvenuto
Martin Scorsese è il nuovo presidente onorario della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. La nomina riguarda uno dei registi più influenti del cinema contemporaneo e rafforza il legame tra la storica istituzione del cinema italiano e una delle personalità più riconosciute a livello internazionale.
L’incarico è stato ufficializzato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, come comunicato in una nota diffusa martedì 1 settembre.
Il messaggio della Fondazione
La presidente Silvia Calandrelli, il direttore artistico Gian Luca Farinelli e i consiglieri Giorgio Carlo Brugnoni, direttore generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, Francesco Giambrone, presidente Agis, Salvatore Nastasi, presidente Siae, e Alessandro Usai, presidente Anica, hanno accolto la nomina con un messaggio congiunto.
Nel comunicato esprimono “profonda gratitudine al Maestro” e gli rivolgono “il più caloroso benvenuto”.
Il ruolo dei David di Donatello
La Fondazione Accademia del Cinema Italiano organizza e promuove i Premi David di Donatello, riconoscimento assegnato ogni anno alle eccellenze del cinema italiano.
Scorsese, premio Oscar e autore di film come Taxi Driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi, Gangs of New York, The Departed e Killers of the Flower Moon, assume ora il ruolo di presidente onorario dell’istituzione.
Martin Scorsese compie 80 anni: frasi più famose dei suoi film. FOTO
Da “Ma dici a me?” in Taxi Driver a “Buffo come?” in Quei bravi ragazzi: le pellicole del regista sono piene di scene e dialoghi ormai entrati nella storia del cinema. Nato a New York il 17 novembre 1942, nella sua carriera ha incassato diversi riconoscimenti: ad esempio, 14 candidature agli Oscar e la vittoria per la miglior regia nel 2007 per The Departed. Per celebrarlo, abbiamo selezionato alcune frasi cult tratte dai suoi film più belli