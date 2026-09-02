David Donatello 2027, Martin Scorsese nominato presidente onorario

Il regista premio Oscar è stato nominato presidente onorario della Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio di amministrazione dell’ente. La presidente Silvia Calandrelli, il direttore artistico Gian Luca Farinelli e i consiglieri della Fondazione hanno espresso “profonda gratitudine al Maestro” e il loro “più caloroso benvenuto