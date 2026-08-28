Prince, è uscito l'album Timeless con 10 tracce inedite

Disponibile da oggi il brano inedito "The Guilty Ones" registrato il 16 ottobre 2007 ai Paisley Park Studios di Chanhassen, Minnesota. Il testo della canzone era già incluso nel libro “21 Nights” nel 2008, ma allora non era ancora certo che provenisse da un brano vero e proprio. La conferma è arrivata solo dopo la scoperta del titolo su un nastro del Vault dopo la morte dell'artista
Da oggi, venerdì 28 agosto, è online il video di The Guilty Ones di Prince, estratto dal nuovo album di inediti Timeless. Composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio, Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016 in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica.
Timeless ripercorre la straordinaria evoluzione artistica di Prince lunga quasi quattro decenni, dalle sue prime registrazioni in studio come prodigio adolescente a Minneapolis fino a una delle sue ultime performance. La raccolta mette in luce la straordinaria coerenza, curiosità e ambizione creativa che hanno definito il suo lavoro per tutta la vita, offrendo ai fan una rara opportunità di ascoltare capitoli finora inediti del suo percorso creativo.
un album postumo ricco di rarità e registrazioni inedite
All’inizio di quest’anno, The Prince Estate aveva anticipato Timeless con l’uscita di With This Tear il 2 aprile, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza della straordinaria unicità artistica di Prince: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione. Acclamato da CBS News e da altri media, il brano è stato definito da Rolling Stone “profondamente personale”, mentre Billboard ne ha lodato “l’interpretazione essenziale”, mettendo in evidenza la performance vocale di Prince e l’arrangiamento pianistico. In occasione dell’annuncio dell’uscita dell’album è stato pubblicato Stone, una registrazione della primavera del 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. A quasi un decennio di distanza, l’influenza di Prince resta più profonda che mai e Timeless sottolinea la straordinaria profondità e l’intramontabile grandezza della sua opera. Disponibile in digitale, CD, vinile black e in un’edizione limitata in vinile purple marble in esclusiva sul Sony Music Store. I fan possono inoltre accedere a offerte retail esclusive e a merchandising Timeless in edizione limitata tramite Paisley Park e Prince.com, compresi articoli da collezione creati appositamente per il Prince Celebration 2026.
Tracklist:
Timeless (Digital & CD)
1. I Am You - 1977
2. Tick Tick Bang - 1981
3. Heaven - 1985
4. I Wonder - 1989
5. With This Tear - 1991
6. Stone - 1995
7. Calabama - 2003
8. The Guilty Ones - 2007
9. Bestest Friend - 2012
10. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live) - 2016
Timeless (1LP)
Side A
1. I Am You
2. Tick Tick Bang
3. Heaven
4. I Wonder
5. With This Tear
Side B
1. Stone
2. Calabama
3. The Guilty Ones
4. Bestest Friend
5. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live)
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