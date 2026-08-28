Prince, è uscito l'album Timeless con 10 tracce inedite

Da oggi, venerdì 28 agosto, è online il video di The Guilty Ones di Prince , estratto dal nuovo album di inediti Timeless. Composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo leggendario archivio, Timeless è il primo progetto discografico di Prince a essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016 in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi e influenti della storia della musica.

un album postumo ricco di rarità e registrazioni inedite

All’inizio di quest’anno, The Prince Estate aveva anticipato Timeless con l’uscita di With This Tear il 2 aprile, in occasione del decimo anniversario della scomparsa di Prince. Registrato originariamente a Paisley Park nel novembre 1991, il brano rappresenta una testimonianza della straordinaria unicità artistica di Prince: ha infatti prodotto, arrangiato, composto e suonato ogni singolo strumento presente nella registrazione. Acclamato da CBS News e da altri media, il brano è stato definito da Rolling Stone “profondamente personale”, mentre Billboard ne ha lodato “l’interpretazione essenziale”, mettendo in evidenza la performance vocale di Prince e l’arrangiamento pianistico. In occasione dell’annuncio dell’uscita dell’album è stato pubblicato Stone, una registrazione della primavera del 1995 scritta da Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even. A quasi un decennio di distanza, l’influenza di Prince resta più profonda che mai e Timeless sottolinea la straordinaria profondità e l’intramontabile grandezza della sua opera. Disponibile in digitale, CD, vinile black e in un’edizione limitata in vinile purple marble in esclusiva sul Sony Music Store. I fan possono inoltre accedere a offerte retail esclusive e a merchandising Timeless in edizione limitata tramite Paisley Park e Prince.com, compresi articoli da collezione creati appositamente per il Prince Celebration 2026.

Tracklist:

Timeless (Digital & CD)

1. I Am You - 1977

2. Tick Tick Bang - 1981

3. Heaven - 1985

4. I Wonder - 1989

5. With This Tear - 1991

6. Stone - 1995

7. Calabama - 2003

8. The Guilty Ones - 2007

9. Bestest Friend - 2012

10. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live) - 2016

Timeless (1LP)

Side A

1. I Am You

2. Tick Tick Bang

3. Heaven

4. I Wonder

5. With This Tear

Side B

1. Stone

2. Calabama

3. The Guilty Ones

4. Bestest Friend

5. How Come You Don't Call Me Anymore? (Live)